Завальный о строительстве "Северного потока-2": не вижу рисков

Председатель комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" прокомментировал вопрос о сроках завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

Проект "Северный поток-2" будет завершен до конца 2020 года, в крайнем случае — в первом квартале 2021-го, сказал председатель комитета по энергетике Госдумы РФ Павел Завальный.

"Нужно модернизировать суда, чтобы использовать их для прокладки труб. Если подрядчики, с которыми заключены контракты, не смогут завершить свою работу, то мы сделает это своими силами", — отметил Завальный на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По мнению парламентария, ситуация вокруг проекта некритичная, поскольку уже заключено соглашение по транзиту российского газа в Европу через Украину. "Газпром" и "Нафтогаз" выполняют свои обязательства, отметил Завальный.

Также председатель комитета обратил внимание на то обстоятельство, что Германия оказывает поддержку проекту, пишет Sputnik Армения

Напомним, президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" (был запущен 8 января. — Прим. ред.). Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство.

Президент России Владимир Путин заявил, что страна сможет достроить газопровод самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров. По его словам, реализация проекта должна быть завершена до конца 2020-го или к первому кварталу следующего года.