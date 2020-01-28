Главред Sputnik Эстония: сделаем все, чтобы донести миру о происходящем

Руководитель портала Sputnik Эстония Елена Черышева и исполнительный директор МИА "Россия Сегодня" Кирилл Вышинский выступили перед журналистами на зимней сессии ПАСЕ.

С 1 января 2020 года 35 сотрудников Sputnik Эстония были вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования, сайт перешел на работу в чрезвычайном режиме.

Накануне открылась зимняя сессия ПАСЕ. В связи с тем, что от профессионального сообщества до сих пор не было реакции на ситуацию вокруг Sputnik Эстония, Вышинский и Черышева лично прибыли в Страсбург. Их цель - привлечь внимание европейских структур, международного сообщества и правозащитных организаций к этому конфликту.

По словам Черышевой, решить проблему, находясь в пустом офисе в Таллине, невозможно.

"Как правильно заметил Кирилл, мы – журналисты. И наше оружие – ручка, компьютер, голос, лицо. Мы параллельно, раз уж мы находимся на информационной войне, то мы и будем использовать информацию, чтобы она хотя бы просочилась и донеслась до всех ушей", ― отметила она.

По ее словам, о ситуации с порталом и о беспрецедентном давлении на журналистов необходимо постоянно напоминать, ведь речь идет не только о 35 сотрудниках агентства. Конфликт также затронул их родных и близких, отметила главред.

"Нужно периодически напоминать, если надо, то и кричать. Я еще не потеряла наивность свою. Надеюсь, разум возобладает, и какие-то структуры окажут путь не влияние на Эстонию, но Эстония хотя бы согласится обсудить эту тему, хотя бы приступить к какому-то диалогу", ― добавила Черышева.

Полный комментарий руководителя портала Sputnik Эстония Елены Черышевой слушайте в аудиозаписи.