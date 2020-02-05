К чему приведет отказ от госзаказа на хлопок в Узбекистане — эксперт

В Узбекистане планируется внедрить систему закупок хлопка и сельхозпродукции по рыночным ценам, вместо существовавшей ранее практики госзаказа.
Этому решению предшествовала серьезная работа по стимулированию развития перерабатывающих хлопок предприятий, отметил доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод.
Он отметил: если в Узбекистане развивается хлопкоперерабатывающая промышленность, значит, формируется спрос. "Причем, если выпускаются готовые изделия, спрос этот платежеспособный".
"В данной ситуации государству нет особой нужды вмешиваться во взаимоотношения действующих перерабатывающих предприятий с производителями первичного сырья. Думаю, что решение отказаться от госзаказа лежит в русле именно этой политики и оно логично", — заявил доктор экономических наук.
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