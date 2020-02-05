19:30 05 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.20
  • EUR10584.65
  • USD9541.74
Поиск
Леонид Холод
© Sputnik / Сергей Субботин

К чему приведет отказ от госзаказа на хлопок в Узбекистане — эксперт

Радио
Получить короткую ссылку
335 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/895/15/8951576.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200205/13395765/K-chemu-privedet-otkaz-ot-goszakaza-na-khlopok-v-Uzbekistaene--ekspert.html

Доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод прокомментировал планы Узбекистана отказаться от практики госзаказов при закупках хлопка.

В Узбекистане планируется внедрить систему закупок хлопка и сельхозпродукции по рыночным ценам, вместо существовавшей ранее практики госзаказа. 

Этому решению предшествовала серьезная работа по стимулированию развития перерабатывающих хлопок предприятий, отметил доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод.

Уборка хлопка
© Sputnik / Валерий Шустов
Узбекистан откажется от госзаказа при закупке хлопка — Мирзиёев
"Во времена СССР Узбекистан отвечал за сырье, а дальше оно неглубоко перерабатывалось и отправлялось в другие регионы страны, где делали ткани, растительную клетчатку, бумагу. Когда СССР развалился, оказалось, что полного цикла в стране нет, и Узбекистан, как мы помним, мучительно искал рынки сбыта. В то же время другие бывшие советские республики столкнулись с падением внутреннего спроса и массированным импортом готовых изделий, в том числе из хлопка", — сказал Леонид Холод.

Он отметил: если в Узбекистане развивается хлопкоперерабатывающая промышленность, значит, формируется спрос. "Причем, если выпускаются готовые изделия, спрос этот платежеспособный". 

"В данной ситуации государству нет особой нужды вмешиваться во взаимоотношения действующих перерабатывающих предприятий с производителями первичного сырья. Думаю, что решение отказаться от госзаказа лежит в русле именно этой политики и оно логично", — заявил доктор экономических наук.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Сельское хозяйство, Госзакупки, Экономика, хлопок, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Криштиану Роналду
Криштиану невероятный: легенде мирового футбола - 35 лет
Гаспарян: Госсекретарь США заявил о навсегда потерянном для Украины Крыме
Гаспарян оценил заявление Помпео о российском Крыме — видео
Демографические данные на январь 2020 года
Население Узбекистана: рождаемость, миграция и число браков



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться