Узбекистан вернул из Ирака более 60 детей

Всем детям, подвергшимся страданиям, будет оказана медицинская, психологическая и социальная помощь. Они будут размещены в оздоровительных учреждениях.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. Власти Узбекистана в четверг специальным авиарейсом вернули из Ирака 64 детей, которые вместе с родителями оказались в зонах боевых действий на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости.

Среди прибывших авиарейсом из Багдада на родину - 39 мальчиков и 25 девочек, из них 14 детей в возрасте до трех лет, а также двое детей, лишенных родителей.

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Известно, что акция состоялась по поручению президента Шавката Мирзиёева в сотрудничестве с правительством Ирака и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

Специальная рабочая группа провела беседы с женщинами из Узбекистана, находящимися в заключении в Ираке пожизненно или на срок от 10 до 20 лет за участие в международных террористических организациях, и получила их согласие на возвращение детей на родин.

Некоторые из супругов этих женщин остаются в рядах террористических организаций, другие были убиты в ходе боевых действий, третьи также отбывают сроки в тюрьмах Ирака и Сирии.

"Дети, подвергшиеся духовным и физическим страданиям в результате нахождения в зонах конфликтов, будут размещены в оздоровительном учреждении, где их обеспечат питанием и одеждой и окажут всестороннюю медицинскую, психологическую и социальную помощь", - говорится в сообщении.

Затем они будут определены в детсады и школы, над ними будет оформлено опекунство.

Напомним, в конце сентября министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов заявил на заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня под председательством России, что власти Узбекистана ожидают возвращения на родину из Ирака и Сирии 235 человек.

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30 мая в Ташкент спецрейсом были доставлены 156 граждан Узбекистана, в основном женщин и детей. Миссия стала результатом скоординированных действий Министерства иностранных дел, спецслужб и других ведомств республики.