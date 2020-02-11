Узбекский чиновник посетовал на закон, сдерживающий экспорт вина в РФ

Директор Агентства по развитию виноградства и виноделия при Министерстве сельского хозяйства Узбекистана Отабек Мустафаев на полях выставки "Продэкспо-2020" поделился планами на поставку продукции и рассказал об имеющихся сдерживающих факторах.

В Москве проходит традиционная международная выставка "Продэкспо-2020". Узбекский стенд представлен в том числе и продукцией вино-водочной отрасли республики. Как рассказал руководитель Агентства по развитию виноградства и виноделия, Россия остается ключевым импортером узбекской вино-водочной продукции, но перспективы для наращивания объемов торговли есть.

"В 2019 году объем экспорта составил около 10 миллионов долларов, причем до 80% - это сырье и дистиллят. В 2020 году мы намерены нарастить объемы как минимум до 12 миллионов долларов. При этом мы стараемся быть представлены на всей территории РФ, постоянна работая над поиском глобальных и заинтересованных дистрибьюторов", — подчеркнул Мустафаев.

При этом чиновник не скрыл и существующие сдерживающие факторы. За решением некоторых проблем и для снятия административных барьеров, в частности, он и приехал на выставку.

"Первая существенная сложность заключается в принятии РФ закона, согласно которому, с 1 июля 2020 года вся продукция, произведенная из импортного сырья, считается не вином, а винным напитком. Учитывая, что Россия, по некоторым данным, лишь на 20% обеспечивает себя сырьевой базой, а остальные объемы завозит, в том числе из стран СНГ, такая мера требует изучения и, возможно, пересмотра. Этот же закон обязывает производителям вино-водочной продукции оплачивать на таможне полный акциз, а не частичный, как это было до 1 января 2020 года. Тогда оставшийся сбор выплачивался уже с произведенной готовой продукции. Этот фактор также сдерживает объемы торговли. В результате ставки стали выше в 3,5 раза", — посетовал он.

Третьей проблемой глава Агенства по развитию виноделия Узбекистана назвал чрезмерно строгие меры контроля на таможне, когда вместо выборочных проверок весь груз подвергается досмотру.

"У нас получается каждый вагон проверяют, мы теряем до 40 дней. Отсюда издержки и удорожание продукции для заказчика. Этот вопрос мы также будем прорабатывать с нашими российскими коллегами", — отметил представитель Агентства.

По его словам, Узбекистан в ближайшее время намерен сделать ставку на экспорт готовой продукции, постепенно отходя от продажи сырья и дистиллята. Так в 2019-м продажи бутилированного коньяка в РФ выросли на 80%, а вина - на 38%.

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