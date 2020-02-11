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Отабек Мустафаев - директор Агентства по развитию виноградства и виноделия при Министерстве сельского хозяйства Узбекистана
Sputnik / Мария Науменко

Узбекский чиновник посетовал на закон, сдерживающий экспорт вина в РФ

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200211/13444536/Uzbekskiy-chinovnik-posetoval-na-zakon-sderzhivayuschiy-eksport-vina-v-RF.html

Директор Агентства по развитию виноградства и виноделия при Министерстве сельского хозяйства Узбекистана Отабек Мустафаев на полях выставки "Продэкспо-2020" поделился планами на поставку продукции и рассказал об имеющихся сдерживающих факторах.

В Москве проходит традиционная международная выставка "Продэкспо-2020". Узбекский стенд представлен в том числе и продукцией вино-водочной отрасли республики. Как рассказал руководитель Агентства по развитию виноградства и виноделия, Россия остается ключевым импортером узбекской вино-водочной продукции, но перспективы для наращивания объемов торговли есть.

Базарчик улицы Калнциема
© Sputnik / Dinara Nikiforova
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"В 2019 году объем экспорта составил около 10 миллионов долларов, причем до 80% - это сырье и дистиллят. В 2020 году мы намерены нарастить объемы как минимум до 12 миллионов долларов. При этом мы стараемся быть представлены на всей территории РФ, постоянна работая над поиском глобальных и заинтересованных дистрибьюторов", — подчеркнул Мустафаев.

При этом чиновник не скрыл и существующие сдерживающие факторы. За решением некоторых проблем и для снятия административных барьеров, в частности, он и приехал на выставку.

"Первая существенная сложность заключается в принятии РФ закона, согласно которому, с 1 июля 2020 года вся продукция, произведенная из импортного сырья, считается не вином, а винным напитком. Учитывая, что Россия, по некоторым данным, лишь на 20% обеспечивает себя сырьевой базой, а остальные объемы завозит, в том числе из стран СНГ, такая мера требует изучения и, возможно, пересмотра. Этот же закон обязывает производителям вино-водочной продукции оплачивать на таможне полный акциз, а не частичный, как это было до 1 января 2020 года. Тогда оставшийся сбор выплачивался уже с произведенной готовой продукции. Этот фактор также сдерживает объемы торговли. В результате ставки стали выше в 3,5 раза", — посетовал он.

Третьей проблемой глава Агенства по развитию виноделия Узбекистана назвал чрезмерно строгие меры контроля на таможне, когда вместо выборочных проверок весь груз подвергается досмотру.

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"У нас получается каждый вагон проверяют, мы теряем до 40 дней. Отсюда издержки и удорожание продукции для заказчика. Этот вопрос мы также будем прорабатывать с нашими российскими коллегами", — отметил представитель Агентства.

По его словам, Узбекистан в ближайшее время намерен сделать ставку на экспорт готовой продукции, постепенно отходя от продажи сырья и дистиллята. Так в 2019-м продажи бутилированного коньяка в РФ выросли на 80%, а вина - на 38%.

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