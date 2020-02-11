Узбекский чиновник посетовал на закон, сдерживающий экспорт вина в РФ

При этом чиновник не скрыл и существующие сдерживающие факторы. За решением некоторых проблем и для снятия административных барьеров, в частности, он и приехал на выставку.
"Первая существенная сложность заключается в принятии РФ закона, согласно которому, с 1 июля 2020 года вся продукция, произведенная из импортного сырья, считается не вином, а винным напитком. Учитывая, что Россия, по некоторым данным, лишь на 20% обеспечивает себя сырьевой базой, а остальные объемы завозит, в том числе из стран СНГ, такая мера требует изучения и, возможно, пересмотра. Этот же закон обязывает производителям вино-водочной продукции оплачивать на таможне полный акциз, а не частичный, как это было до 1 января 2020 года. Тогда оставшийся сбор выплачивался уже с произведенной готовой продукции. Этот фактор также сдерживает объемы торговли. В результате ставки стали выше в 3,5 раза", — посетовал он.
Третьей проблемой глава Агенства по развитию виноделия Узбекистана назвал чрезмерно строгие меры контроля на таможне, когда вместо выборочных проверок весь груз подвергается досмотру.
По его словам, Узбекистан в ближайшее время намерен сделать ставку на экспорт готовой продукции, постепенно отходя от продажи сырья и дистиллята. Так в 2019-м продажи бутилированного коньяка в РФ выросли на 80%, а вина - на 38%.
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