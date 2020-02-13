Зачем Узбекистану Министерство семьи - мнение главы Союза мусульманок РФ

Председатель Союза мусульманок России, член Экспертного совет Государственной думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Наиля Зиганшина считает полезным создание государственной структуры, которая бы вплотную занялась проблемой сохранения семейных ценностей.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил создать в стране отдельное Министерство по делам махаллей и семьи. В частности, глава государства обратил внимание на острую проблему - рост числа разводов.

"Количество разводов ужасающее. Нужно работать с населением, создавать специальные консультативные центры, где с парами проводили бы беседы еще на стадии зарождения конфликта, а не когда супруги дошли до того, что готовы написать заявление о разводе. Как показывает наш опыт, 95% семей после таких консультаций сохраняют отношения. Если такая работа будет вестись, к примеру, на уровне министерства при финансовой и поддержке государства, это пойдет только на пользу", — уверена Наиля Зиганшина.

По мнению председателя Союза мусульманок России, статистика действительно пугает, поэтому системная работа в каждой стране в данном направлении просто необходима.

Она добавила, что традиционные семейные ценности еще сохраняются в странах СНГ, в то время как в Европе под прикрытием либеральных и свободных взглядов институт брака практически разрушен. В этих условиях необходимо не допустить негативного влияния опасных социальных тенденций, сохранив многовековые основы семьи.

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