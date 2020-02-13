Председатель Союза мусульманок России, член Экспертного совет Государственной думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Наиля Зиганшина считает полезным создание государственной структуры, которая бы вплотную занялась проблемой сохранения семейных ценностей.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил создать в стране отдельное министерство по делам махаллей и семьи. В частности глава государства обратил внимание на острую проблему - росту числа разводов.
Зачем Узбекистану министерство семьи - мнение главы Союза мусульманок РФ
/
По мнению председателя Союза мусульманок России, статистика действительно пугает, поэтому системная работа в каждой стране в этом направлении просто необходима.
"Количество разводов ужасающее. Нужно работать с населением, создавать специальные консультативные центры, где с парами проводили бы беседы еще на стадии зарождения конфликта, а не когда супруги дошли до того, что готовы написать заявление о разводе. Как показывает наш опыт, 95% семей после таких консультаций сохраняют отношения. Если такая работа будет вестись, к примеру, на уровне министерства при финансовой и поддержке государства, это пойдет только на пользу", — уверена Наиля Зиганшина.
Она добавила, что традиционные семейные ценности еще сохраняются в странах СНГ, в то время как в Европе под прикрытием либеральных и свободных взглядов институт брака практически разрушен. В этих условиях необходимо не допустить негативного влияния опасных социальных тенденций, сохранив многовековые основы семьи.
По мнению АО, видео не соответствует действительности, поскольку на каждом из подвижных составов метрополитена имеется локомотивная сигнализация дверей, которая исключает возможность движения поезда с открытыми дверями.
Бухарские бизнесмены посетили также местную Торгово-промышленную палату в городе Бурса, ознакомились с деятельностью современных производств, в том числе, текстильных фабрик, интенсивных садов и теплиц.