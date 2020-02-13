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Председатель Союза мусульманок России Наиля Зиганшина
© Foto : личный архив Н.Зиганшиной

Зачем Узбекистану министерство семьи - мнение главы Союза мусульманок РФ

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200213/13464080/Zachem-Uzbekistanu-ministerstvo-semi---mnenie-glavy-Soyuza-musulmanok-RF.html

Председатель Союза мусульманок России, член Экспертного совет Государственной думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Наиля Зиганшина считает полезным создание государственной структуры, которая бы вплотную занялась проблемой сохранения семейных ценностей.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил создать в стране отдельное министерство по делам махаллей и семьи. В частности глава государства обратил внимание на острую проблему - росту числа разводов.

По мнению председателя Союза мусульманок России, статистика действительно пугает, поэтому системная работа в каждой стране в этом направлении просто необходима.

"Количество разводов ужасающее. Нужно работать с населением, создавать специальные консультативные центры, где с парами проводили бы беседы еще на стадии зарождения конфликта, а не когда супруги дошли до того, что готовы написать заявление о разводе. Как показывает наш опыт, 95% семей после таких консультаций сохраняют отношения. Если такая работа будет вестись, к примеру, на уровне министерства при финансовой и поддержке государства, это пойдет только на пользу", — уверена Наиля Зиганшина.

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Она добавила, что традиционные семейные ценности еще сохраняются в странах СНГ, в то время как в Европе под прикрытием либеральных и свободных взглядов институт брака практически разрушен. В этих условиях необходимо не допустить негативного влияния опасных социальных тенденций, сохранив многовековые основы семьи.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
ислам, традиции, семья, министерство, Узбекистан



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