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Замдекана высшей школы современных социальных наук МГУ имени Ломоносова Александр Гребенюк
Агентство городских новостей "Москва"

Эксперт: мигрантам необходимо учить иностранный язык со школьной скамьи

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200219/13496377/Ekspert-migrantam-nujno-uchit-yaziki-so-shkoli.html

Для того чтобы у иностранцев не было проблем с законом и трудоустройством в России, русский язык им необходимо учить еще со школьной скамьи, считает доктор экономических наук Александр Гребенюк.

Иностранцам, приезжающим в Россию на заработки, для легального трудоустройства необходимо иметь сертификат, подтверждающий знание русского языка.

Обучение русскому языку
© Sputnik / Илья Питалев
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Однако реальность такова: многие мигранты плохо знают русский, а учить его попросту некогда.

И здесь, у миграционных центров, начинаются появляться сомнительные личности, предлагающие заплатить деньги и "гарантированно сдать экзамен".

Чтобы искоренить подобную коррупцию и повысить правовую защищенность самих иностранцев, им необходимо учить язык буквально со школьной скамьи еще на родине, убежден замдекана высшей школы социальных наук МГУ им. Ломоносова, доктор экономических наук Александр Гребенюк.

"Есть мнение, что мигрант сюда может приехать и что-то выучить, мол, здесь же есть множество центров, которые готовят по русскому языку. Это утопия. Человек приезжает, чтобы зарабатывать, а не учиться. Бизнесу нужны кадры – это факт, но знают ли они русский на том уровне, чтобы защитить себя, – нет. Коррупционная составляющая строится именно на стыке этих векторов", - пояснил Гребенюк на конференции, посвященной борьбе с коррупцией в миграционной сфере.

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По его словам, в регионах, экономически связанных с Россией, существуют и языковые центры, и заново вводятся дополнительные программы по изучению русского в школе, однако их пока слишком мало. К тому же успех от этих программ будет заметен не сейчас, а лет через десять, отметил Гребенюк.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Россия, иностранцы, Мигранты, русский язык



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