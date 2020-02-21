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Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин
© Sputnik / Александр Натрускин

Андрей Грозин оценил перспективы турецкого бизнеса в Узбекистане

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200221/13520165/Andrey-Grozin-otsenil-perspektivy-turetskogo-biznesa-v-Uzbekistane.html

Шавкат Мирзиёев 19-20 февраля посетил с официальным визитом Турецкую республику. В ходе поездки узбекский лидер обсудил с Реджепом Эрдоганом реализацию совместных проектов и взаимодействие в ключевых сферах.

По итогам переговоров президент Узбекистана заявил, что стороны обсудили и договорились о запуске нескольких важных проектов на общую сумму свыше одного миллиарда долларов. Помимо этого Анкара и Ташкент планируют вдвое увеличить объем товарооборота - с 2,5 до 5 миллиардов долларов в год.

По мнению руководителя отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрея Грозина, перспективные направления развития для Турции в ЦА и в частности в Узбекистане есть, но на масштаб успеха будут влиять некоторые факторы.

"Турецкий бизнес наиболее активно и успешно проявляет себя, в первую очередь, в строительной сфере, а также в секторе услуг, добывающей индустрии и отчасти в транспортно-логистическом сегменте. Но потолок турецких инвестиций исчисляется десятками миллионов долларов. но не миллиардами. Все-таки глобальные инфраструктурные проекты Турция пока в одиночку реализовать не может, привлекая к этой работе партнеров из Европы и других стран", — заметил эксперт.

Шавкат Мирзиёев и Реджеп Эрдоган подписали ряд совместных документов
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Планы на миллиард: что обсудили и подписали Мирзиёев и Эрдоган
По словам Грозина, при благоприятной инвестиционной конъюнктуре, а также при обеспечении Ташкентом комфортных условий для инвесторов с понятными и постоянными правилами игры, Турция и Узбекистан вполне могут нарастить уровень товарооборота. Что касается более масштабных перспектив, уверен Грозин, многое будет зависеть от политической и экономической ситуации в странах и в регионе в целом.

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