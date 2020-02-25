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Рустам Кучкарбаев
© Foto : Из личного архива Рустама Кучкарбаева

Ученые Сколково предоставят решения по вопросу водоочистки в Узбекистане

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200225/13535308/Uchenye-Skolkovo-predostavyat-resheniya-po-voprosu-vodoochistki-v-Uzbekistane-.html

Специалисты обсудили вопросы, касательно водоочистки и водоподготовки. Договорились о том, что МинЖКО направит свои запросы по назревающим задачам, а Сколково, в свою очередь, предоставит инновационные решения по ним.

 

О том, в каких именно сферах намечено сотрудничество резидентов Сколково с узбекскими партнерами рассказал начальник управления Министерства инновационного развития Узбекистана Рустам Кучкарбаев.

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Напомним, неделю назад министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов принял делегацию фонда "Сколково" во главе с заместителем вице-президента по региональному развитию и взаимодействию с СНГ Александром Окуневым. Стороны обсудили вопросы реализации задач Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ и определения целей данной программы на период до 2030 года.

Встречи были организованны в министерстве жилищно-коммунального обслуживания, министерстве водного хозяйства, государственном комитете по развитию туризма и других ведомствах, заинтересованных во внедрении инновационных продуктов. 

Специалисты обсудили вопросы, касательно водоочистки и водоподготовки. Договорились о том, что МинЖКО направит свои запросы по назревающим задачам, а Сколково, в свою очередь, предоставит инновационные решения по ним.

Остов рыболовецкого судна на барханах Приаралья
© Sputnik / Юрий Куйдин
В Приаралье будет создана зона инноваций и технологий

Госкомтуризма также выразил заинтересованность в сотрудничестве с одним из резидентом Сколково, который предлагает следующую технологию: при въезде в страну иностранный турист получает туристическую экстренную ID карту, где прописывается и в дальнейшем редактируется вся информация о туристе в экстренных ситуациях.

По итогам встреч, как рассказал Кучкарбаев, будет организована соответствующая работа в министерствах и ведомствах. Российская же сторона, как ожидается, отправит бизнес-миссию по отраслевым направлениям, затронутым в ходе встреч.




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