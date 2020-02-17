РФ и Узбекистан объявили совместный конкурс стартапов

С узбекской стороны победителям будет выделены суммы до 1 миллиарда сумов (около 105 тысяч долларов).

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. Министерство инновационного развития республики Узбекистан совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации объявляет конкурс стартап-проектов "Узбекистан - Российская Федерация", сообщается в пресс-релизе.

Совместный конкурс стартап-проектов для узбекистанских участников проводится в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного между двумя ведомствами в 2019 году.

"Для участия в конкурсе юридические лица Узбекистана должны привлечь партнеров из РФ. С узбекской стороны победителям будет выделены суммы до 1 миллиарда сумов (около 105 тысяч долларов), заявки принимаются до 30 апреля", - говорится в сообщении.

Министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов принял делегацию фонда "Сколково" во главе с заместителем вице-президента по региональному развитию и взаимодействию с СНГ Александром Окуневым. Стороны обсудили вопросы реализации задач Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ и определения целей данной программы на период до 2030 года.

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В ходе встречи в Госкомтуризма РУз представители фонда "Сколково" рассказали о существовании более 70 проектов Инновационного центра "Сколково" в сфере туризма. Стороны обсудили вопрос проработки подходящих проектов для внедрения в Узбекистане.

Напомним, в начале февраля стало известно, что представители 25 стартап-компаний Узбекистана отправились в Москву для участия в программе "Софтлендинг", проводимой фондом "Сколково".

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Проводимая три раза в год (апрель, июнь, октябрь) программа "Софтлендинг" знакомит зарубежные высокотехнологичные компании с возможностями российской инновационной инфраструктуры, рынком, правилами ведения бизнеса в РФ, партнерами Фонда.

Участникам предоставляется рабочее место в коворкинге Технопарка на срок проведения программы. После завершения программы они могут подать заявку на статус резидента "Сколково".