Эксперт: коронавирус - недостаточное основание для закрытия границ ЦА

По словам Щелканова, процесс заноса вируса будет длиться еще примерно два месяца, но не будет иметь катастрофических последствий.

Заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Михаил Щелканов рассказал, сможет ли коронавирус распространиться в Центральной Азии.

По его мнению, процесс заноса вируса в разные провинции Китая и в другие страны - абсолютно нормально, однако гарантировать отсутствие эпидемиологического продолжения в ЦА - проблематично.

"На территорию России туристы затаскивают несколько сотен экзотических инфекций, которые при этом не имеют эпидемиологического продолжения", - сказал эксперт Sputnik Таджикистан.

По словам Щелканова, процесс будет длиться еще примерно два месяца, но не будет иметь катастрофических последствий.

"Единичные случаи заноса коронавируса не следует рассматривать как достаточное основание для закрытия границ странами Центральной Азии", - считает эксперт.

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Напомним, сегодня МИД Узбекистана призвал своих граждан, планирующих выезд за границу, воздержаться от посещения общественных мероприятий за рубежом из-за распространения нового типа коронавируса.

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Планирующим выехать в служебных, туристических и иных целях за рубеж согражданам необходимо перед поездкой тщательно взвесить риски для здоровья, изучить эпидемиологическую обстановку в стране и при посещении строго придерживаться правил личной гигиены, воздерживаться от участия общественных мероприятиях, в местах скопления людей предпринимать все меры предосторожности.