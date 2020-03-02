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Тимур Аитов
© Торгово-промышленная палата Российской Федерации

Эксперт о том, какие способы мошенничества поджидают пользователей QR-кодов

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200302/13581521/Ekspert-o-tom-kakie-sposoby-moshennichestva-podzhidayut-polzovateley-QR-kodov.html

Эксперт рассказал о преимуществах и рисках новой технологии приема платежей через QR-коды. О запуске сервиса в Узбекистане объявили сегодня.

Заместитель председателя Комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, директор по международному развитию Ассоциации "Финансовые инновации", заместитель генерального директора ГК Программный продукт Тимур Аитов рассказал о преимуществах и рисках новой технологии.

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Сегодня в ЦБ заявили о запуске сервиса, который позволит оплачивать товары и услуги через QR-код без платежного терминала.

Покупатели будут осуществлять оплату за товары и услуги путем сканирования QR-кода продавца и ввода суммы покупки в мобильном приложении поставщика платежной услуги, при этом денежные средства снимаются со счетов банковских карт и электронных кошельков, привязанных к приложению.

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Данная система разработана в соответствии с международными стандартами и работает во взаимосвязи с Клиринговой системой расчетов Центрального банка.

Эксперт отмечает, что по сравнению с альтернативными конкурентами этого сервиса, QR-технология более медленная, менее защищенная и более сложная, если смотреть на платеж глазами покупателя. Но очевидным плюсом является дешевизна QR-технологий приема платежей, которые не требуют установки дополнительного оборудования.

Мошенничество с использованием QR-кодов, предупреждает специалист, может происходить когда QR-код активирован на экране смартфона покупателя, например, когда он находится в очереди и QR-код готов к использованию, в этот момент злоумышленник успевает сфотографировать этот код. Риск имеется и в тех случаях, когда QR-код находится на стороне продавца - в этом случае чаще всего это может произойти в точках самообслуживания.

Теги:
банки, Узбекистан, цифровая экономика, Экономика



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