В Узбекистане запускают платежный сервис QR-online

Новая услуга банков будет востребована организациями, осуществляющими деятельность в сферах доставки товаров и перевозки пассажиров.

ТАШКЕНТ, 2 мар - Sputnik. В Узбекистане запустился сервис, позволяющий оплачивать товары и услуги через QR-код без платежного терминала, сообщает пресс-служба.

"Покупатели осуществляют оплату за товары и услуги путем сканирования QR-кода продавца и ввода суммы покупки в мобильном приложении поставщика платежной услуги, при этом денежные средства снимаются со счетов банковских карт и электронных кошельков, привязанных к приложению", - говорится в сообщении.

Известно, что данная система разработана в соответствии с международными стандартами и работает во взаимосвязи с Клиринговой системой расчетов Центрального банка.

По мнению пресс-службы, ожидается, что новая услуга банков будет востребована организациями, осуществляющими деятельность в сферах доставки товаров и перевозки пассажиров, как наиболее удобное средство принятия платежей при помощи QR-кода.

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Напомним, Quick Response Code - товарный знак для типа матричных штрихкодов (или двумерных штрихкодов), изначально разработанных для автомобильной промышленности Японии.

Система QR-кодов стала популярной за пределами автомобильной промышленности благодаря возможности быстрого считывания и большей емкости по сравнению со штрихкодами стандарта UPC.

В Японии уже в начале 2000 года QR-коды получили столь широкое распространение в стране, что их можно было встретить на большом количестве плакатов, упаковок и товаров, там подобные коды наносятся практически на все товары, продающиеся в магазинах, их размещают в рекламных буклетах и справочниках.

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В настоящее время QR-код также широко распространен в странах Азии, постепенно развивается в Европе и Северной Америке.