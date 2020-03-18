16:54 18 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.22
  • EUR10572.34
  • USD9520.34
Поиск
Научный сотрудник Института социологии Российской академии наук (РАН) Александр Гусев
© Sputnik / Нина Зотина

Гусев: скрывать информацию о коронавирусе нельзя ни в коем случае

Радио
Получить короткую ссылку
4310
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200318/13705261/Gusev-skryvat-informatsiyu-o-koronaviruse-nelzya-ni-v-koem-sluchae.html

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев прокомментировал создание в России системы онлайн-оповещения граждан о коронавирусе.

Российские власти в ближайшее время наладят систему онлайн-оповещения граждан о ситуации с коронавирусом, в том числе через социальные сети, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев отметил, что это принципиально важное нововведение.

"Во-первых, нужно не скрывать информацию о распространении вируса по стране, о количестве зараженных коронавирусом. Все это нужно обнародовать и нельзя утаивать от населения", — сказал Гусев.

Он уверен, что любая попытка скрыть информацию в глобальном мире обречена на провал, пишет Sputnik Молдова.

Мобильный телефон
© Sputnik / Константин Родиков
Узбекистан борется с фейками о коронавирусе: уже выявлены 33 аккаунта в соцсетях
"Когда мы говорим о пандемии, в которую вовлечены многие страны мира, скрывать эту информацию не только нельзя, это просто бессмысленно делать", — заявил эксперт.

Аналитик также отметил, что россияне и европейцы по-разному относятся к пандемии. По его мнению, большинство россиян прекрасно осознает последствия этой болезни, но пугать их коронавирусом — "все равно что пугать тараканами".

"Мы уже столько всего пережили в жизни, что этот коронавирус для российских граждан не выглядит столь удручающим, как для итальянцев или немцев", — резюмировал Гусев.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
россияне, соцсети, Россия, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Коронавирус как часть искусства: какие теперь рисуют граффити в разных странах
В Таджикистане выпустили обучающий мультик для детей о коронавирусе
Карантин в Узбекистане
Карантин в Узбекистане: что надо знать каждому гражданину



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться