Гусев: скрывать информацию о коронавирусе нельзя ни в коем случае

Российские власти в ближайшее время наладят систему онлайн-оповещения граждан о ситуации с коронавирусом, в том числе через социальные сети, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев отметил, что это принципиально важное нововведение.

"Во-первых, нужно не скрывать информацию о распространении вируса по стране, о количестве зараженных коронавирусом. Все это нужно обнародовать и нельзя утаивать от населения", — сказал Гусев.

Он уверен, что любая попытка скрыть информацию в глобальном мире обречена на провал, пишет Sputnik Молдова.

"Когда мы говорим о пандемии, в которую вовлечены многие страны мира, скрывать эту информацию не только нельзя, это просто бессмысленно делать", — заявил эксперт.

Аналитик также отметил, что россияне и европейцы по-разному относятся к пандемии. По его мнению, большинство россиян прекрасно осознает последствия этой болезни, но пугать их коронавирусом — "все равно что пугать тараканами".

"Мы уже столько всего пережили в жизни, что этот коронавирус для российских граждан не выглядит столь удручающим, как для итальянцев или немцев", — резюмировал Гусев.

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