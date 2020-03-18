Эксперт: ограничения на въезд в Россию коснутся не всех иностранных граждан

Эксперт Центра миграционных исследований Дмитрий Михайлов рассказал, чем обернется для мигрантов запрет на въезд и выезд из России.

С 18 марта Россия вводит временные ограничения на въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства.

Данные меры приняты с целью предотвратить распространение вируса COVID-19 на территории РФ.

Эксперт Центра миграционных исследований Дмитрий Михайлов отметил, что следует четко понимать, кого именно коснется запрет. К примеру, на иностранцев, которые находятся на территории России законно, ограничения распространяться не будут, и мигранты могут и дальше оставаться в стране в законном статусе.

"Постановление затрагивает нерегулируемую миграцию, краткосрочные выезды и новые потоки: людей которые сейчас, например, уехали в отпуска", - рассказал эксперт в интервью со Sputnik Таджистан.

По мнению Михайлова, массовая отправка на родину иностранных граждан может сильно ударить по бюджету России, но вместе с тем, положительно сказаться на миграционном климате страны.

Эксперт отметил, что иностранные граждане, которые привыкли "обновлять" миграционную карту, возвращаясь домой и снова приезжая в Россию через три месяца, теперь могут поменять свое отношение к миграционным законам.

Как подчеркнул Михайлов, иностранцы, приезжающие в РФ на заработки, теперь задумаются о продлении миграционной карты и о том, чтобы остаться в стране на законных основаниях.

Карантинные меры также могут поспособствовать активизации мошенников, осуществляющих посредническую деятельность. Однако здесь должны вступить в дело российские спецслужбы, считает Михайлов.

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