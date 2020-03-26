Абдуллаев об узбекских тест-системах на COVID-19: экспорт пока не планируем

Заместитель директора Центра передовых технологий, доктор биологических наук Алишер Абдуллаев рассказал, как были разработаны отечественные тест-системы для выявления COVID-19 и насколько быстро получится наладить их массовый выпуск.

"Наш набор разработан согласно рекомендациям ВОЗ и Центра по контролю и предотвращению заболеваний, последовательность генома вируса была определена еще в январе китайскими учеными, и она легла в основу всех используемых тест-систем в том числе и нашей. Согласно рекомендациям ВОЗ, сначала в качестве первичного теста делается тест на коронавирус, а затем для его подтверждения необходимо провести тесты на еще два участка генома COVID-19, ну и заключительная стадия состоит в секвенировании обнаруженного штамма – это важно знать для определения степени мутирования вируса: как и любой другой быстро распространяющийся вирус, COVID-19 подвержен мутациям", — пояснил рассказывает один из разработчиков доктор биологических наук Алишер Абдуллаев в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан. REUTERS/Ronen Zvulun Подтверждены новые случаи COVID-19 в Узбекистане - стало 65

Биотехнологами Центра передовых технологий при Министерстве инновационного развития разработана тест-система для детекции коронавируса COVID-19. Тест-система основана на анализе методом ПЦР трёх участков генома вируса COVID-19, в то время как аналоги анализируют лишь один участок.

Он добавил, что на базе Центра имеются производственные мощности для выпуска этих тест-систем для внутреннего рынка. Экспорт этой продукции в соседние государства пока не планируется.

По последним данным Минздрава Узбекистана на утро 26 марта, в республике выявлено 65 зараженных опасным вирусом COVID-19. Пятеро пациентов уже идут на поправку, состояние четырех человек медики оценивают как тяжелое.