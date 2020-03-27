Садовничий рассказал, как проходят занятия в филиалах МГУ во время пандемии

МГУ из-за ситуации с распространением коронавируса, как и многие другие вузы, с середины марта перевел своих студентов на дистанционное обучение.
Для студентов филиалов МГУ, которые, напомним, находятся в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, Азербайджане, Армении и Китае, тоже организовано дистанционное обучение, пишет Sputnik Таджикистан.
"Несмотря на то что страны закрыты, учебный процесс идет во всех филиалах, в том числе китайском", — сказал Садовничий.
В некоторых странах студенты-волонтеры помогают организовать учебный процесс, добавил он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 465 тысяч человек, свыше 21 тысячи пациентов скончались.