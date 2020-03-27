Садовничий рассказал, как проходят занятия в филиалах МГУ во время пандемии

Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, президент Российского союза ректоров, академик Виктор Садовничий отметил, что все студенты МГУ продолжают учиться, несмотря на ситуацию с COVID-19.

Радио Садовничий: филиалы МГУ за рубежом переведены на дистанционное обучение

МГУ из-за ситуации с распространением коронавируса, как и многие другие вузы, с середины марта перевел своих студентов на дистанционное обучение.

"У нас больше десяти тысяч студентов из 72 стран. Наверное, мы единственный университет, который объединяет такое количество иностранных студентов. Даже в это непростое время ведем дистанционные занятия со всеми студентами, которые не смогли приехать по известным причинам", — сказал ректор университета Виктор Садовничий.

Для студентов филиалов МГУ, которые, напомним, находятся в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, Азербайджане, Армении и Китае, тоже организовано дистанционное обучение, пишет Sputnik Таджикистан.

"Несмотря на то что страны закрыты, учебный процесс идет во всех филиалах, в том числе китайском", — сказал Садовничий.

В некоторых странах студенты-волонтеры помогают организовать учебный процесс, добавил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 465 тысяч человек, свыше 21 тысячи пациентов скончались.