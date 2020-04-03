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Председатель Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов
Sputnik / Рубен Гарсия

Каримов: мигранты - самая незащищенная категория людей в России

Радио
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200403/13838018/Karimov-migranty---samaya-nezaschischennaya-kategoriya-lyudey-v-Rossii.html

По мнению эксперта, мигранты вправе рассчитывать сейчас хотя бы на минимальную поддержку от государства.

Радио
Каримов: мигранты сейчас являются самой незащищенными категорией людей в РФ

В связи с ситуацией с коронавирусом мигранты по-прежнему остаются самой незащищенной категорией людей в России, считает глава профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов.

"В Москве 1,8 миллиона мигрантов - это 15 процентов от экономически активного населения российской столицы. Они вносят колоссальный вклад в экономику страны и сейчас являются самой незащищенной категорией людей, поскольку многие из них остались без работы", - сообщил Каримов в эфире радио Sputnik.

По его словам, только в прошлом году они заплатили в бюджет Москвы 18 миллиардов рублей в качестве взносов за патенты и, в таком случае, вправе рассчитывать сейчас хотя бы на минимальную поддержку от государства.

"Мы написали письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой отменить фиксированный авансовый платеж НДФЛ за патенты - ведь это налог на доходы, который платится авансом", - добавил Каримов.

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По его мнению, было бы логично отменить этот платеж, ведь в ближайшее время у мигрантов не предвидится никаких доходов.

Напомним, с 18 марта Россия ввела временные ограничения на въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства из-за ситуации с распространением коронавируса. При этом граждане других государств, пребывающие в РФ, с 19 марта 2020 года могут продлить срок временного пребывания на территории страны.

По данным РАНХиГС на июль 2019 года, в России работало 2,1 миллиона граждан Узбекистана, 1,3 миллиона — Таджикистана, 0,7 миллиона — Кыргызстана.

Теги:
Аудио, радио



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