Захарова: соглашение США с талибами* не привели к миру в Афганистане

США и представители движения "Талибан" подписали в Дохе 29 февраля мирное соглашение, которое должно положить конец кровопролитию в Афганистане. Однако спустя почти полтора месяца ситуация в ИРА кардинальным образом не поменялась.
"К сожалению, несмотря на подписанное Вашингтоном и талибами* соглашение, ситуация в Афганистане по-прежнему очень сложная. Кроме того, до сих пор не сформировано инклюзивное правительство, куда должны войти как представители официального Кабула, так и оппозиция. Не выполняются достигнутые в феврале договоренности об обмене пленными: согласно им правительственные силы должны были выпустить 5 тысяч талибов, а те в свою очередь — одну тысячу афганских солдат", — отметила Захарова.
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* Организация, признанная в РФ и ряде других стран террористической.