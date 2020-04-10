Захарова: соглашение США с талибами* не привели к миру в Афганистане

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об обеспокоенности Москвы нестабильной ситуации в Афганистане, где даже после соглашения Вашингтона с местной оппозицией до сих пор продолжаются бои, а правительство еще не сформировано.

США и представители движения "Талибан" подписали в Дохе 29 февраля мирное соглашение, которое должно положить конец кровопролитию в Афганистане. Однако спустя почти полтора месяца ситуация в ИРА кардинальным образом не поменялась.

Радио Захарова: соглашение США с талибами* до сих пор не привели к миру в Афганистане

"К сожалению, несмотря на подписанное Вашингтоном и талибами* соглашение, ситуация в Афганистане по-прежнему очень сложная. Кроме того, до сих пор не сформировано инклюзивное правительство, куда должны войти как представители официального Кабула, так и оппозиция. Не выполняются достигнутые в феврале договоренности об обмене пленными: согласно им правительственные силы должны были выпустить 5 тысяч талибов, а те в свою очередь — одну тысячу афганских солдат", — отметила Захарова.

По словам официального представителя российского МИД, обе стороны продолжают ожесточенные боевые действия, а Вашингтон и вовсе грозит полным выводом своих войск из страны.

В этих условиях Москва вновь призывает противоборствующие стороны исключить все возникающие препятствия для запуска мирного процесса и политического диалога.

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* Организация, признанная в РФ и ряде других стран террористической.