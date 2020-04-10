Эксперт об обстановке в Афганистане в условиях пандемии

Притчин отметил, что предметно обсуждать назревшие вопросы можно будет, когда удастся разблокировать границы во всех странах и нейтрализовать угрозу коронавируса.

Радио Эксперт об обстановке в Афганистане: как была нестабильная так и остается

Ситуация в Афганистане как была нестабильной, так и остается, а в условиях пандемии коронавируса она еще и "подвисла", считает руководитель аналитической группы центра изучения ЦА и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин.

По его мнению, это связано с тем, что все страны закрыли свои границы для пресечения распространения эпидемии и в таких условиях ограничены любые контакты.

"В целом глобально ситуация в Афганистане может быть определена переговорами правительства с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) о будущем страны. Стороны позитивно настроены на диалог, но сценарии могут быть разными. Даже в случае успешных переговоров нет гарантий, что будут соблюдены все обязательства в рамках соглашения", - рассказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Притчин отметил, что предметно обсуждать назревшие вопросы можно будет, когда удастся разблокировать границы во всех странах и нейтрализовать угрозу коронавируса.

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Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об обеспокоенности Москвы нестабильной ситуации в Афганистане, где даже после соглашения Вашингтона с местной оппозицией до сих пор продолжаются бои, а правительство еще не сформировано.