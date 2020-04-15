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Виктор Водолацкий
© Sputnik / Asatur Yesayants

Депутат о том, почему следует автоматически продлить трудовые патенты в РФ

Радио
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200415/13932440/Deputat-o-tom-pochemu-sleduet-avtomaticheski-prodlit-trudovye-patenty-v-RF.html

Первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий объяснил, почему трудовые патенты для мигрантов в РФ следует автоматически продлить.

Радио
Водолацкий о том, почему следует автоматически продлить трудовые патенты в РФ

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками сделает запрос в МВД и другие ключевые российские структуры по вопросу возможности продления разрешений и патентов для трудовых мигрантов, которые не могут вернуться в свои страны из-за пандемии COVID-19.

"В письме указано, что на сегодняшний день сотни тысяч мигрантов находятся на территории РФ. Они не могут выехать на свою родину из-за того, что нет автомобильного сообщения, нет авиационного сообщения, границы закрыты. Естественно, встает вопрос: что делать с огромным количеством людей, которые не могут выехать в места проживания для того, чтобы там по новой начать оформление патентов на работу или продлить временное проживание на территории РФ?" - заявил первый зампред комитета Виктор Водолацкий в беседе со Sputnik Узбекистан.

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По его словам, данное обращение как раз направлено на то, чтобы автоматически в заявочном режиме продлить трудовые патенты для мигрантов и их право нахождения на территории России до снятия карантина. 

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Депутат обратил внимание на то, что последствия нерешенности этого вопроса могут быть очень негативными. В частности, если документы не будут продлены, мигранты могут начать скрываться от правоохранительных органов или вовсе станут бродяжничать.

Чтобы мигранты могли спокойно продолжать свою работу, не нарушая общественный порядок, следует продлить срок действия патентов, подчеркнул Водолацкий.

Полный комментарий российского депутата слушайте в аудиозаписи.

Теги:
Узбекистан, Россия, трудовой патент, трудовые мигранты



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