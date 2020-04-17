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Начальник сектора военной политики и экономики Российского Института Стратегических Исследований (РИСИ) Иван Коновалов
из личного архива Ивана Коновалова

Коновалов: обвинение без доказательств - стандартное поведение США

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200417/13942965/Konovalov-obvinenie-bez-dokazatelstv---standartnoe-povedenie-SShA.html

Коновалов заметил, что это вполне могли быть испытания, когда используется взрывчатка с ядерными материалами, но без ядерной реакции. 

Радио
Иван Коновалов США заподозрили Россию в экспериментах с ядерным оружием

Госдеп США в очередном докладе сообщил, что Россия проводила эксперименты, связанные с ядерным оружием, которые вызвали высвобождение ядерной энергии, однако американскому ведомству стоило расшифровать, что они имели в виду, считает военный эксперт и политолог Иван Коновалов.

"Данные обвинения без доказательств - стандартное поведение США", - рассказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Коновалов заметил, что это вполне могли быть испытания, когда используется взрывчатка с ядерными материалами, но без ядерной реакции. 

"В нынешней ситуации - о каком уведомлении об испытаниях может идти речь, когда у стран разорваны связи практически по всем военным направлениям. Трамп объявил о ревизии ядерного потенциала США, а по результатам отчета будет потрачен триллион долларов в течение 50 лет на модернизацию. О чем это говорит? Американцы опять берутся за "ядерную дубину", - заключил он.

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Напомним, Россия проводит эксперименты с ядерным оружием, в ходе которых может возникать цепная реакция, уверены в Госдепе. США неоднократно заявляли, что такие испытания нарушают мораторий на ядерные испытания, в Москве с этим не согласны.

Теги:
Россия, Россия, США, США, Аудио, радио



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