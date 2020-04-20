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Директор единого правового центра Вигенс Владимир Плужник
Sputnik / Табылды Кадырбеков

Юрист рассказал, как вести бизнес в условиях пандемии, чтобы не прогореть

Радио
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200420/13959564/Yurist-rasskazal-kak-vesti-biznes-v-usloviyakh-pandemii-chtoby-ne-progoret.html

Владимир Плужник дает подробный инструктаж для предпринимателей о том, как не разориться из-за карантинных мер, введенных во многих странах вследствие распространения COVID-19.

Радио
Юрист рассказал, что делать бизнесменам, чтобы не разориться из-за коронавируса

Ответ на этот вопрос, рассказал юрист в беседе на радио Sputnik Кыргызстан, намного проще, чем кажется. Необходимо уже сейчас начинать поиск консенсуса с арендодателем, поставщиком или другим партнером по бизнесу.

Однако любую договоренность специалист рекомендует закреплять в письменной форме.

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В беседе на радио Sputnik Кыргызстан он отметил, что многие бизнесмены из-за сложившейся ситуации не могут выполнить обязательств по контрактам, оплате аренды и другим вопросам.

"Форс-мажорные обстоятельства могут лишь снять ответственность по уплате пени, штрафов за нарушение сроков исполнения, и то если иное не установлено соглашениями и договорами. Бизнес в Кыргызстане не был готов к такой ситуации и подушки денежной безопасности во многих сферах не создавал. Следует вывод, что в Кыргызстане снизится деловая активность из-за этих обстоятельств. Такая же картина будет наблюдаться по всему миру", — сказал юрист.

Он подчеркнул, что для выхода из данной ситуации всем предпринимателям рекомендуется искать простой человеческий консенсус в части выплат, исполнения договоров и так далее.




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