Исхаков: вероубежденный мусульманин не оставит пост, где бы ни работал

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал мусульман-фермеров воздержаться от традиционного поста в Рамадан, поскольку республике жизненно важно собрать урожай, чтобы в предстоящий осенне-зимний период не столкнуться с большими трудностями, связанными с дефицитом и ростом цен.
Настоятель мечети "Бишбалта" в Кировском районе Казани Гусман Исхаков отметил, что Всевышний никогда не налагает на человека обязательства, которые ему не под силу.
"Это же не три-четыре дня не есть и не пить, а 18-19 часов. Если человек не может выдержать, значит, он больной и не может поститься", — сказал Sputnik Таджикистан настоятель мечети "Бишбалта" в Кировском районе Казани Гусман Исхаков.
Настоятель отметил, что можно изменить режим, в частности, увеличить время отдыха с получаса до часа.
В 2020 году Рамадан наступил 23 апреля с заходом солнца и продлится по 23 мая. Первый день мусульманского поста — 24 апреля.
В этот период мусульманам предписано принимать пищу и пить лишь после захода солнца и до его восхода. От поста в Рамадан освобождаются больные, дети, люди, находящиеся в пути, воины, участвующие в боевых действиях и так далее, однако невыполненный пост должен быть возмещен в другое время.