Исхаков: вероубежденный мусульманин не оставит пост, где бы ни работал

Радио Исхаков: искренне вероубежденный мусульманин не оставит пост

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал мусульман-фермеров воздержаться от традиционного поста в Рамадан, поскольку республике жизненно важно собрать урожай, чтобы в предстоящий осенне-зимний период не столкнуться с большими трудностями, связанными с дефицитом и ростом цен.

Настоятель мечети "Бишбалта" в Кировском районе Казани Гусман Исхаков отметил, что Всевышний никогда не налагает на человека обязательства, которые ему не под силу.

Истинный мусульманин, по мнению настоятеля, не оставит пост, где бы он ни работал.

"Это же не три-четыре дня не есть и не пить, а 18-19 часов. Если человек не может выдержать, значит, он больной и не может поститься", — сказал Sputnik Таджикистан настоятель мечети "Бишбалта" в Кировском районе Казани Гусман Исхаков.

Настоятель отметил, что можно изменить режим, в частности, увеличить время отдыха с получаса до часа.

В 2020 году Рамадан наступил 23 апреля с заходом солнца и продлится по 23 мая. Первый день мусульманского поста — 24 апреля.

В этот период мусульманам предписано принимать пищу и пить лишь после захода солнца и до его восхода. От поста в Рамадан освобождаются больные, дети, люди, находящиеся в пути, воины, участвующие в боевых действиях и так далее, однако невыполненный пост должен быть возмещен в другое время.