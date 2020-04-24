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Экс-муфтий Гусман Исхаков
© Foto : Из личного архива Гусмана Исхакова

Исхаков: вероубежденный мусульманин не оставит пост, где бы ни работал

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200424/13992463/Iskhakov-veroubezhdennye-musulmane-ne-ostavyat-post-gde-by-ni-rabotali.html

Настоятель мечети "Бишбалта" в Кировском районе Казани Гусман Исхаков прокомментировал инициативу таджикского лидера о переносе поста в Рамадан из-за посевных работ.

Радио
Исхаков: искренне вероубежденный мусульманин не оставит пост

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал мусульман-фермеров воздержаться от традиционного поста в Рамадан, поскольку республике жизненно важно собрать урожай, чтобы в предстоящий осенне-зимний период не столкнуться с большими трудностями, связанными с дефицитом и ростом цен.

Настоятель мечети "Бишбалта" в Кировском районе Казани Гусман Исхаков отметил, что Всевышний никогда не налагает на человека обязательства, которые ему не под силу.

Календарь молитв в священный месяц Рамазан (Рамадан)
© Sputnik /
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Истинный мусульманин, по мнению настоятеля, не оставит пост, где бы он ни работал.

"Это же не три-четыре дня не есть и не пить, а 18-19 часов. Если человек не может выдержать, значит, он больной и не может поститься", — сказал Sputnik Таджикистан настоятель мечети "Бишбалта" в Кировском районе Казани Гусман Исхаков.

Настоятель отметил, что можно изменить режим, в частности, увеличить время отдыха с получаса до часа.

В 2020 году Рамадан наступил 23 апреля с заходом солнца и продлится по 23 мая. Первый день мусульманского поста — 24 апреля.

В этот период мусульманам предписано принимать пищу и пить лишь после захода солнца и до его восхода. От поста в Рамадан освобождаются больные, дети, люди, находящиеся в пути, воины, участвующие в боевых действиях и так далее, однако невыполненный пост должен быть возмещен в другое время.

Теги:
религия, ислам, мусульмане, пост, Рамадан



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