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Андрей Казанцев
Sputnik / Александр Натрускин

Политолог: Турция заинтересована в Узбекистане как в основном центральноазиатском рынке

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200427/14011441/Politolog-Turtsiya-zainteresovana-v-Uzbekistane-kak-v-osnovnom-tsentralnoaziatskom-rynke.html

У Турции всегда был большой интерес к регионам Центральной Азии, считает эксперт, эта страна стремится развивать свою "мягкую силу" в ЦА - экономические, культурные, образовательные связи.

 

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Турция заинтересована в Узбекистане как в основном центральноазиатском рынке

Комментируя озвученную накануне задачу нарастить товарооборот между Узбекистаном и Турцией до $5 млрд в год, директор Аналитического центра МГИМО, доктор политических наук Андрей Казанцев, называет ее плановой.

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У Турции всегда был большой интерес к регионам ЦА, считает эксперт, эта страна стремится развивать свою "мягкую силу" в ЦА - экономические, культурные, образовательные связи.

"Сейчас Узбекистан максимально открыт для всего мира с целью повышения темпов экономического роста", - делится наблюдениями Казанцев.

Перспективы развития узбекско-турецкого сотрудничества хорошие, обе стороны максимально в этом заинтересованы: Узбекистан в Турции - с точки зрения развития альтернативных маршрутов доступа к Ближнему Востоку и Европе, а Турция заинтересована в Узбекистане как в основном центральноазиатском рынке.

Теги:
товарооборот, Узбекистан, Турция



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