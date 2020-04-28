Хуторской: на сайте "Бессмертного полка" портреты ветеранов останутся навечно

Радио Хуторской о "Бессмертном полке-онлайн": позволит расширить потрясающий строй ветеранов

Никакие трудности, эпидемии, невзгоды, экономические проблемы не помешают людям выразить свое отношение к тем, кому они обязаны жизнью, считает руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской.

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По его мнению необычный формат "Бессмертный полк-онлайн" позволит еще больше расширить строй ветеранов, которых помнят и любят.

"Ведь во время привычного уличного шествия полка мы можем лишь на миг уловить людей, проходящих с портретами героев в руках. А в онлайн-платформе портреты останутся практически навечно не только в памяти, мы сможем передать визуальный образ нашим преемникам", - отметил Хуторской в ходе онлайн-конференции, посвященной старту интернет-акции.

Фотографии, которые будут загружены на платформу интернет-акции "Бессмертный полк-онлайн", пройдут модерацию перед тем, как будут опубликованы на сайте.

Участнику акции "Бессмертный полк - онлайн", будет необходимо заполнить форму с информацией и добавить фото родственника-ветерана, а также свое фото на сайте Бессмертного полка России www.polkrf.ru или на одной из партнерских площадок: сайте проекта "Банк Памяти", либо в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассниках". Создается единая база данных, из которой автоматически формируется видеоряд из фотографий участника войны и его родственника.