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Омар Нессар
Из личного архива Омара Нессара

Нессар о том, почему Гани приказал военным атаковать талибов

Радио
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200514/14128849/Nessar-o-tom-pochemu-Gani-prikazal-voennym-atakovat-talibov.html

Директор российского Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар считает, что Ашрафа Гани заботит свой имидж в глазах общественности.

Радио
Нессар о наступлении на талибов: Гани заботит свой имидж в глазах общественности

Президент Афганистана Ашраф Гани приказал всем силовым подразделениям страны перейти к "наступательной" форме борьбы с радикальным движением "Талибан" (запрещено в России и ряде других стран). Решение об отказе от "активно-оборонительной" борьбы в пользу наступательной было принято в связи с недавними нападениями. В телевизионном обращении Гани заявил, что талибы до сих пор игнорируют призывы к прекращению огня и сокращению насилия.

Андрей Серенко
Facebook / Андрей Серенко
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По мнению директора российского Центра изучения современного Афганистана Омара Нессара, эта ситуация связана с появившимися сообщениями о том, что Гани договаривается с оппозицией.

"Есть основания полагать, что он пошел на серьезные уступки. Это привело к недовольству его сторонников, это видно по комментариям в соцсетях и афганским СМИ", — сказала эксперт Sputnik Таджикистан.

Это решение Гани больше направлено на то, чтобы улучшить свой имидж в глазах общественности в Афганистане, считает Нессар.

Эксперт также оценил ситуацию с коронавирусом в этой стране. По его мнению, публикуемые правительством цифры не отражают реальную картину: у афганских врачей скромные возможности, проводится мало тестов. 

При этом, как отметил Нессар, страны Центральной Азии сейчас достаточно хорошо изолированы от распространения COVID-19 со стороны Афганистана.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
политика, Мохаммад Ашраф Гани, Ашраф Гани Ахмадзай, Радикальное движение "Талибан", Талибан, Афганистан



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