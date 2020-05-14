Нессар о том, почему Гани приказал военным атаковать талибов

Радио Нессар о наступлении на талибов: Гани заботит свой имидж в глазах общественности

Президент Афганистана Ашраф Гани приказал всем силовым подразделениям страны перейти к "наступательной" форме борьбы с радикальным движением "Талибан" (запрещено в России и ряде других стран). Решение об отказе от "активно-оборонительной" борьбы в пользу наступательной было принято в связи с недавними нападениями. В телевизионном обращении Гани заявил, что талибы до сих пор игнорируют призывы к прекращению огня и сокращению насилия.

По мнению директора российского Центра изучения современного Афганистана Омара Нессара, эта ситуация связана с появившимися сообщениями о том, что Гани договаривается с оппозицией.

"Есть основания полагать, что он пошел на серьезные уступки. Это привело к недовольству его сторонников, это видно по комментариям в соцсетях и афганским СМИ", — сказала эксперт Sputnik Таджикистан.

Это решение Гани больше направлено на то, чтобы улучшить свой имидж в глазах общественности в Афганистане, считает Нессар.

Эксперт также оценил ситуацию с коронавирусом в этой стране. По его мнению, публикуемые правительством цифры не отражают реальную картину: у афганских врачей скромные возможности, проводится мало тестов.

При этом, как отметил Нессар, страны Центральной Азии сейчас достаточно хорошо изолированы от распространения COVID-19 со стороны Афганистана.

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