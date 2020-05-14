Эксперт: полностью отказаться от наличных выплат пенсий сейчас нереально

В Узбекистане в период эпидемии коронавируса решили полностью перевести социальные выплаты, пенсии и пособия в безналичный расчет, однако после выявления определенных проблем на местах, особенно в регионах, решили все же оставить и наличную форму получения денежных средств.
"Трудно представить себе, как пожилые люди, к примеру, смогут в столь короткий срок освоить новые технологии и пользоваться картами или онлайн-платежами. Да и наличие банкоматов в отдаленных регионах страны также еще не на достаточном уровне. В нынешних реалиях постепенный переход на электронные деньги будет, но еще долго живые деньги останутся в ходу в наших странах", — убежден Коренев.
"Условно говоря, глобальное отключение света, как было недавно в Нью-Йорке, уже ставит под вопрос использование электронных денег. В какой-то мере купюры в обращении все равно будут оставаться", — заключил аналитик.
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