Эксперт: полностью отказаться от наличных выплат пенсий сейчас нереально

Финансовый аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев объяснил, почему в ряде стран, в том числе в Узбекистане, пока невозможно полностью перейти на безналичный расчет, особенно в сфере социальной поддержки населения.

В Узбекистане в период эпидемии коронавируса решили полностью перевести социальные выплаты, пенсии и пособия в безналичный расчет, однако после выявления определенных проблем на местах, особенно в регионах, решили все же оставить и наличную форму получения денежных средств.

Радио Эксперт: полностью отказаться от наличных выплат пенсий сейчас нереально

"Трудно представить себе, как пожилые люди, к примеру, смогут в столь короткий срок освоить новые технологии и пользоваться картами или онлайн-платежами. Да и наличие банкоматов в отдаленных регионах страны также еще не на достаточном уровне. В нынешних реалиях постепенный переход на электронные деньги будет, но еще долго живые деньги останутся в ходу в наших странах", — убежден Коренев.

По словам российского аналитика, переход на электронные деньги в мире постепенно набирает обороты. В странах Скандинавии и в ЕС, к примеру, практически все платежи безналичные, однако не во всех государствах можно реализовать такую модель.

Он добавил, что у онлайн-систем платежей много преимуществ — это и безопасность, и меньшие издержки для банков и потребителей. Однако полностью уйти от физических денег вряд ли когда-нибудь удастся.

"Условно говоря, глобальное отключение света, как было недавно в Нью-Йорке, уже ставит под вопрос использование электронных денег. В какой-то мере купюры в обращении все равно будут оставаться", — заключил аналитик.

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