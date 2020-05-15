Эксперт: принятые решения станут фундаментом или бомбой для экономики

Пандемия коронавируса повсеместно обострила такие проблемы, как межэтнические отношения и миграционные процессы. На российском рынке труда с участием иностранных сотрудников произошло значительное сокращение рабочих мест.

Радио Волох: для выхода из тяжелой ситуации вокруг миграции нужна дорожная карта

В период пандемии мигранты оказались в сложном положении по целому ряду причин. О них и об их решении рассказал профессор Государственного университета управления, член Экспертно-консультативного совета при Главном управлении по вопросам миграции МВД России Владимир Волох.

Пандемия коронавируса повсеместно обострила такие проблемы, как межэтнические отношения и миграционные процессы. На российском рынке труда с участием иностранных сотрудников произошло значительное сокращение рабочих мест, что в свою очередь ведет к росту теневой занятости, способствует увеличению количества правонарушений, влечет развитие антисанитарных условий в быту, что крайне нежелательно в условиях пандемии.

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"Потеря работы без каких-либо бонусов и гарантий, невозможность уехать домой из-за закрытия границ, отсутствие каких-либо запасов и денежных средств, аренда жилья, скученность проживания без шансов на изоляцию. Здесь есть повышенный риск заражения и при этом – затрудненность доступа к медицинской помощи. В таких условиях власти принимают серьезные меры", - отметил профессор.

С учетом всей сложившейся обстановки, считает эксперт, необходимо анализировать ситуацию и принимать взвешенные решения, потому что именно они могут заложить либо фундамент, либо бомбу под будущее как с точки зрения управления миграционными процессами, так и с точки зрения экономики и межнациональных отношений.

Подробный комментарий эксперта слушайте в аудиофайле.