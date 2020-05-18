Расшибут лоб, но проведут: Литовкин раскритиковал учения НАТО в Польше

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что даже угроза распространения COVID-19 не остановила силы Североатлантического альянса от освоения выделенных средств.

Радио Деньги дали — расшибутся, но потратят: эксперт раскритиковал учения НАТО в Польше

Военные США и Польши с 5 по 19 июня проведут на польском полигоне в Дравско-Поморском совместные учения Allied Spirit ("Союзный дух"), изначально запланированные как часть масштабных маневров НАТО "Защитник Европы-2020", которые были отменены из-за пандемии коронавируса.

Предполагается, что в учениях Allied Spirit примут участие до шести тысяч военнослужащих, из которых около четырех тысяч — американцы.

Как отметил военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин, даже угроза распространения COVID-19 не остановила силы НАТО от освоения выделенных средств.

"Если в двух словах, деньги выделены — значит, надо потратить. Учения ведь запланированные, а если деньги не тратить, то на следующий год могут не дать. Скажут: вы же не проводите учения, зачем вам деньги? Поэтому расшибут лоб, но учения проведут", — объяснил военный эксперт Sputnik Латвия.

Эксперт: учения НАТО в Европе можно рассматривать как подготовку к войне

Литовкин отметил, что военнослужащим придется не только заниматься первостепенными боевыми задачами, но и противостоять коронавирусной инфекции.

"Будут бороться с этим, будут предпринимать меры, чтобы люди не заразились... Армия для того и существует, чтобы воевать или готовиться к войне", — добавил он.

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