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Военный обозреватель Виктор Литовкин
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Расшибут лоб, но проведут: Литовкин раскритиковал учения НАТО в Польше

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200518/14153171/Rasshibut-lob-no-provedut-Litovkin-raskritikoval-ucheniya-NATO-v-Polshe.html

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что даже угроза распространения COVID-19 не остановила силы Североатлантического альянса от освоения выделенных средств.

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Деньги дали — расшибутся, но потратят: эксперт раскритиковал учения НАТО в Польше

Военные США и Польши с 5 по 19 июня проведут на польском полигоне в Дравско-Поморском совместные учения Allied Spirit ("Союзный дух"), изначально запланированные как часть масштабных маневров НАТО "Защитник Европы-2020", которые были отменены из-за пандемии коронавируса.

НАТО отменяет военные учения из-за коронавируса
YouTube / Sputnik на русском
Испугались коронавируса больше, чем Россию: НАТО отменил военные учения
Предполагается, что в учениях Allied Spirit примут участие до шести тысяч военнослужащих, из которых около четырех тысяч — американцы. 

Как отметил военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин, даже угроза распространения COVID-19 не остановила силы НАТО от освоения выделенных средств.

"Если в двух словах, деньги выделены — значит, надо потратить. Учения ведь запланированные, а если деньги не тратить, то на следующий год могут не дать. Скажут: вы же не проводите учения, зачем вам деньги? Поэтому расшибут лоб, но учения проведут", — объяснил военный эксперт Sputnik Латвия.

Эксперт: учения НАТО в Европе можно рассматривать как подготовку к войне

Литовкин отметил, что военнослужащим придется не только заниматься первостепенными боевыми задачами, но и противостоять коронавирусной инфекции.

"Будут бороться с этим, будут предпринимать меры, чтобы люди не заразились... Армия для того и существует, чтобы воевать или готовиться к войне", — добавил он.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
пандемия, коронавирус, Польша, США, военные учения, НАТО



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