Как отреагировали узбекские выпускники на отмену итоговых экзаменов — эксперт

В этом учебном году в связи с пандемией коронавируса было решено отменить итоговые экзамены в общеобразовательных школах Узбекистана.
Всем преподавателям в качестве исключения рекомендуется выставить итоговые оценки учащимся, основываясь на результатах успеваемости за три четверти учебного года.
Выпускникам школ будут выданы электронные аттестаты — отсканированные варианты оригинальных документов, подтверждающих наличие среднего образования.
Президент Всемирной Ассоциации выпускников Владимир Четий отметил, что проблема отмены экзаменов в этом году стала всеобщей, но у стран нет единого подхода, поэтому каждое государство будет решать данный вопрос по-своему.
При этом самих выпускников больше волнует процедура поступления в вузы.
"Я написал ради интереса моим выпускникам из Узбекистана, спросил, что они по данному поводу думают. Они написали, что понимают, что это временная мера, связанная с карантином. Их больше волнует то, как будут проходить вступительные экзамены в российские и другие зарубежные вузы. В этом году у нас тоже есть кандидаты на поступление в том числе на бюджетные места", — рассказал Четий.
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