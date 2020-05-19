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В Узбекистане отменили медсправку для абитуриентов

Выпускники школ получат аттестаты в электронном виде

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200519/14166794/Vypuskniki-shkol-poluchat-attestaty-v-elektronnom-vide.html

Оригиналы документов будут храниться в школах, выпускники смогут получить их сразу после снятия карантина.

ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. Выпускники школ в этом году получат электронные аттестаты - отсканированные варианты оригинальных документов, подтверждающих наличие среднего образования, сообщил на своем канале пресс-секретарь Министерства народного образования Анвар Умаров. 

Студенты в аудитории
© Sputnik / Виталий Аньков
Аттестацию выпускников школ и вступительные экзамены в вузы предложено объединить

Умаров отметил, что данное решение принято для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и обеспечения санитарно-эпидемиологического контроля в образовательных учреждениях. Оригиналы документов будут храниться в школах, выпускники смогут получить их сразу после снятия карантина.

Абитуриенты, планирующие поступать в этом году в вузы, смогут получить копии документов об образовании.

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Напомним, вступительные экзамены в узбекские вузы будут проходить только по двум профильным предметам и в очной форме с соблюдением всех необходимых санитарно-профилактических норм.

Изначально планировалось внедрить с 2020 года проведение вступительных экзаменов по 5 предметам – трем обязательным и двум профильным. Однако из-за карантина возможности стали ограничены для полноценной подготовки к такому формату экзаменов.

Теги:
документы, вступительные экзамены, выпускник, Министерство народного образования Узбекистана



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