Выпускники школ получат аттестаты в электронном виде

Оригиналы документов будут храниться в школах, выпускники смогут получить их сразу после снятия карантина.

ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. Выпускники школ в этом году получат электронные аттестаты - отсканированные варианты оригинальных документов, подтверждающих наличие среднего образования, сообщил на своем канале пресс-секретарь Министерства народного образования Анвар Умаров.

Умаров отметил, что данное решение принято для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и обеспечения санитарно-эпидемиологического контроля в образовательных учреждениях. Оригиналы документов будут храниться в школах, выпускники смогут получить их сразу после снятия карантина.

Абитуриенты, планирующие поступать в этом году в вузы, смогут получить копии документов об образовании.

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Напомним, вступительные экзамены в узбекские вузы будут проходить только по двум профильным предметам и в очной форме с соблюдением всех необходимых санитарно-профилактических норм.

Изначально планировалось внедрить с 2020 года проведение вступительных экзаменов по 5 предметам – трем обязательным и двум профильным. Однако из-за карантина возможности стали ограничены для полноценной подготовки к такому формату экзаменов.