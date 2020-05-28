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Председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил Владимир Богатырев
© Foto : official site of the Fund Officers' Brotherhood

Странам СНГ нужно согласовать действия в борьбе с терроризмом - эксперт

Радио
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200528/14228297.html

Террористы активно действуют на Ближнем Востоке, обостряют ситуацию в Северной Африке. Кроме того, резко увеличилось число попыток их проникновения через Центральную Азию, страны СНГ, которые расположены на границе с Афганистаном.

Радио
Богатырев о ситуации в СНГ в отношении терроризма

Договор СНГ о противодействии терроризму и принятие мер против легализации затрат на его обеспечение имеют серьезное значение, поскольку боевики сейчас активизирует свои действия в разных уголках мира, считает военный эксперт Владимир Богатырев. Своим мнением он поделился в интервью Sputnik Таджикистан.

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© Министерство обороны Узбекистана.
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Президент Владимир Путин считает целесообразным подписание на высшем уровне договора стран СНГ о противодействии легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Как отметил Богатырев, террористы активно действуют на Ближнем Востоке, обостряют ситуацию в Северной Африке. Кроме того, резко увеличилось число попыток их проникновения через Центральную Азию, страны СНГ, которые расположены на границе с Афганистаном.

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"Легализация доходов все больше и больше приобретает международный характер, поэтому согласование усилий, позиций и действий стран СНГ на современном этапе с учетом современных технологий, возможностей и сил – очень важная и своевременная задача", - сказал военный эксперт.

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Особенность заключается еще и в том, считает Богатырев, что сегодня международные террористические организации приобретают транснациональный характер, пытаются проникнуть на территорию и России, и других стран СНГ.

Помимо вопросов терроризма, увеличивается опасность распространения оружия массового поражения, хотя спецслужбы на базе национальных и межнациональных систем занимаются этой проблемой. Поэтому необходимо совершенствование нормативной базы с учетом новых технологий, отношений между странами и геополитической ситуацией в мире.

Теги:
Афганистан, Узбекистан, Страны СНГ, СНГ, Борьба с терроризмом



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