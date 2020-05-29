Верхотуров: снижение ж/д тарифов будет выгодно и Казахстану, и Узбекистану

Казахстан и Узбекистан договорились о снижении на 50% грузовых железнодорожных тарифов. Политолог, востоковед, эксперт Центра изучения современного Афганистана Дмитрий Верхотуров оценил эффект от этой меры.

Радио Верхотуров: снижение ж/д тарифов будет выгодно и Казахстану, и Узбекистану

По мнению Верхотурова, взаимное предоставление скидок на тарифы по грузоперевозкам было бы выгодно обеим сторонам.

"Надо посмотреть, по каким товарным позициям они предлагают такую схему, потому что в железнодорожных тарифах зачастую делается так: одни грузы перевозятся за счет других, часть грузов облагается высоким тарифом, а другая часть — низким тарифом, чтобы привлекать их на железную дорогу", — заявил политолог.

Таким образом достигается баланс, отметил эксперт.

По его словам, чем больше осуществляется грузоперевозок, тем больше выручается прибыли, поэтому страны сделали хороший шаг в этом направлении.

"Узбекистан в прошлые годы больше препятствовал этому железнодорожному транзиту. То, что стороны договорились о таком транзите и снизили тарифы, конечно, очень здорово. Как ни крути, афганский рынок очень емкий (там все-таки всего 30 миллионов населения, как рынок Узбекистана, например). Плюс, афганский рынок взаимосвязан, так или иначе, с рынком Пакистана — это еще больше страна, поэтому это очень интересный для них регион, чтобы туда поставлять товары", — считает Верхотуров.

Политолог также подчеркнул, что данное соглашение окажет положительный эффект как на экономику Казахстана, так и Узбекистана, поскольку между странами повысится грузооборот, а, значит, и вырастут доходы от перевозок.

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