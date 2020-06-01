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Директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова
Roman Divulin

Митрофанова рассказала, как можно решить проблему безработицы в Узбекистане

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200601/14265180/Mitrofanova-rasskazala-kak-mozhno-reshit-problemu-bezrabotitsy-v-Uzbekistane.html

Каждая страна должна понимать и развивать свои региональные и производственные преимущества, отметила директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова.

Радио
Митрофанова рассказала, как можно решить проблему безработицы в Узбекистане

Из-за пандемии рынок труда Узбекистана испытывает серьезное давление в связи с ростом числа безработных, заявил первый заместитель министра занятости и трудовых отношений республики Эркин Мухитдинов. По его словам, около 498 тысяч граждан страны, возвратившихся на родину, — трудовые мигранты без постоянного дохода. В таком положении как никогда важно приложить большие усилия для создания новых рабочих мест, отметил первый замминистра.

Уровень безработицы в Узбекистане
© Sputnik /
Уровень безработицы в Узбекистане — рейтинг
Директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова считает, что для решения проблемы важно учесть, как в стране распределено население.

"В Узбекистане, в отличие от многих других государств, почти половина граждан живет в сельской местности, и чуть больше — в городах. Поэтому, если нужно организовать рабочие места, необходимо серьезно поддерживать людей на селе, то есть развивать сельское хозяйство. И сейчас все прогнозисты говорят о том, что инвестиции в с/х — достаточно приоритетная сфера", — сказала Митрофанова.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Сельское хозяйство, Экономика, Узбекистан, безработица, безработные



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