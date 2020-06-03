Автоэксперт: модель от Volkswagen вряд ли станет массовой в Узбекистане

Volkswagen начинает выпуск модели Caddy в Узбекистане. Первые машины стоит ожидать уже в июле. Независимый автоэксперт, редактор сайта Osipov.pro Андрей Осипов считает, что массовым автомобиль не станет из-за немаленькой цены, но новый игрок существенно оживит рынок.

Радио Автоэксперт: модель от Volkswagen вряд ли станет массовой в Узбекистане

"Что касается конкурентов и аналогов, то LADA LARGUS в этом смысле, к сожалению, уступает по своим характеристикам и даже по объему салона. Думаю, часть покупателей новая модель узбекской сборки найдет, но учитывая немалую стоимость, вряд ли очень многие ее смогут себе позволить, разве что именно для бизнеса", — заметил Осипов.

По мнению эксперта, модель Caddy в разных вариациях довольно популярна у мелких и средних предпринимателей, а также среди автолюбителей, кому важна вместительность, например, многодетным семьям.

По его мнению, значительная часть выпускаемых машин пойдет на экспорт, что, вероятно, положительно повлияет на стоимость тех же российских автомобилей в республике.

В любом случае, уверен он, приход на внутренний рынок нового игрока даст потребителю больший выбор и в целом будет способствовать развитию здоровой конкуренции.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.