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Ковалев: государственной системе образования в Узбекистане нужна конкуренция

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200608/14308026/Kovalev-gosudarstvennoy-sisteme-obrazovaniya-v-Uzbekistane-nuzhna-konkurentsiya.html

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев считает, что доминирующей в республике должна быть государственная система образования, однако развивать частную тоже необходимо.

Радио
Ковалев: государственной системе образования в Узбекистане нужна конкуренция

Ассоциация негосударственных образовательных учреждений РУз обратилась к президенту Шавкату Мирзиёеву и премьер-министру Абдулле Арипову. Педагоги в открытом письме попросили не позволить умереть негосударственному сектору образования и разрешить работу частных образовательных учреждениях с соблюдением всех необходимых санитарных требований.

Обращение прокомментировал первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев.

"Понятно, что если нет возможности хотя бы частично перейти в онлайн-формат, то отрасль сильно пострадает", — сказал эксперт.

Дистанционное образование продолжится в следующем учебном году — МНО

В общем и целом, по его мнению, доминирующей в республике должна быть государственная система образования — и начального, и высшего.

"Чтобы делать ставку на частную, государство должно быть богатым, а все граждане обеспеченными. Но далеко не каждый родитель в Узбекистане может оплатить обучение своему ребенку. Поэтому думаю, что приоритет должен отдаваться государственной системе, но параллельно стоит развивать и частную — как своеобразную альтернативу и структуру, которая будет создавать определенную конкуренцию, необходимую для того, чтобы государственная не стала догматичной, не закостенела", — сказал Ковалев.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Школа, детский сад, дети, студенты, высшее образование, Образование



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