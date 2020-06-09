Инфекционист считает, что смягчать карантинные меры слишком рано

К чему может привести ранее ослабление карантинных мер в странах Центральной Азии? Мнением поделился директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Радио Инфекционист: послабление мер по COVID-19 в Таджикистане - поспешное решение

Каждая страна должна самостоятельно принимать решение об ослаблении или ужесточении карантинных мер исходя из эпидемиологической обстановки, связанной с распространением COVID-19, считает директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог, аллерголог-инфекционист Георгий Викулов, сообщает Sputnik Таджикистан. Но в целом, подчеркивает медик, в мире все еще наблюдается устойчивая положительная динамика выявления коронавируса среди населения.

"По состоянию на 1 июня количество новых положительных случаев в мире пропорционально больше, чем количество людей, которые выздоравливают", - отметил Георгий Викулов.

Вместе с тем иммунолог поделился мнением о том, что отмена ограничительных мер в Таджикистане - поспешное решение.

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Напомним, вчера глава Госинспекции санитарно-эпидемиологического надзора при Кабмине Нурмат Отабеков заявил, что за последние сутки ситуация с коронавирусом в Узбекистане обострилась из-за пренебрежения населения санитарными правилами в период пандемии.

В воскресенье из 237 новых зарегистрированных случаев коронавируса 207 было выявлено у лиц, которые не находились под наблюдением на карантине. При этом эпидемиологическая ситуация вокруг коронавируса в стране остается серьезной, подчеркнул Отабеков.

Условия карантина в Узбекистане начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.