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Спортзалы, гостиницы и пляжи откроются с 5 июня в "зеленых" зонах

© Sputnik / Алексей Майшев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (557)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200604/14286406/Sportzaly-gostinitsy-i-plyazhi-otkroyutsya-s-5-iyunya-v-zelenykh-zonakh.html

Власти Узбекистана продолжают постепенно ослаблять карантинные ограничения. Решения принимает Специальная республиканская комиссия.

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В регионах Узбекистана, отнесенных к "желтой" и "зеленой" зонам по риску заражения COVID-19, с 5 июня будет разрешена работа гостиниц, санаториев, пансионатов, детских лагерей, пляжей, гостевых домов, других мест отдыха и средства размещения (кроме хостелов). Об этом сообщили в оперштабе при Кабмине.

Кроме того, в "зеленых" регионах для индивидуальных тренировок откроются спортивные залы и бассейны. В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм там будет проводиться регулярная дезинфекция.

Обязательные условия работы — измерение температуры тела на входах и выходах (люди с температурой выше 37 градусов или имеющие признаки инфекции не будут допускаться внутрь объектов), а также наличие диспенсеров с антисептическим средством, дезинфицирующих ковриков.

Посетители и персонал должны соблюдать социальную дистанцию, последние обязаны носить медицинские маски и перчатки.

Напомним, с 15 июня в регионах Узбекистана с благополучной ситуацией по коронавирусу COVID-19 открываются детские сады, рестораны, кафе, вещевые рынки. Еще раньше, с 5 июня, возобновят работу мечети, церкви и другие религиозные организации.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (557)
Теги:
гостиница, спорт, коронавирус, пандемия, Узбекистан



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