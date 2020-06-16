Эксперт объяснил стремительный рывок агроэкспорта из Узбекистана в РФ

Узбекистан продемонстрировал выдающийся пример на пространстве СНГ, как смогли организовать именно поддержку торговой деятельности экспортеров.

Радио Шурыгин объяснил стремительный рывок агроэкспорта Узбекистана в РФ

Говоря об экспорте сельхозпродукции Узбекистана, исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортеров Юрий Шурыгин отмечает решающую роль государственной политики, в частности стратегическое решение Шавката Мирзиёева о том, чтобы к 2030 году довести экспорт узбекской агропродукции до 20 млрд долларов.

Это решение было подкреплено созданием соответствующей инфраструктуры - к примеру, в 2017 году была создана структура на базе министерства внешней торговли - АО "Узтрейд".

"Это выдающийся пример на пространстве СНГ, как смогли организовать именно поддержку торговой деятельности экспортеров, считает эксперт. - Они ведут коммуникацию практически по всем соседним странам".

Понятно, что небольшой производитель не может самостоятельно поставлять в крупную торговую сеть, скажем, в России. А "Узтрейд" помогает им наладить эту коммуникацию. Это идеальная система, которая очень удобна мелким производителям.

Мы сообщали о том, что Узбекистан за первые месяцы 2020 года нарастил экспорт плодоовощной продукции в Россию на рекордные 42 процента по сравнению с тем же периодом 2019-го, выяснили аналитики EastFruit. Прямые поставки, а речь идет только о них, достигли 25,6 миллиона долларов.

Наибольшую выручку принес экспорт тепличных помидоров — 19,3 процента, около 13,8 процента пришлось на капусту и восемь процентов — на лимоны.