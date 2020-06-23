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Андрей Сулейков
© Foto : Из личного архива Андрея Сулейкова

Тонкий лёд: Сулейков о компенсации для туристов за заражение COVID-19

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200623/14391618/Tonkiy-led--Suleykov-o-kompensatsii-dlya-turistov-za-zarazhenie-COVID-19.html

Член Русского географического общества, основатель путеводителя TopTripTip по всем регионам РФ и странам СНГ, руководитель Appreal Group Андрей Сулейков оценил новые меры по развитию сферы туризма в Узбекистане.

Радио
Тонкий лёд: Сулейков о компенсации для туристов за заражение COVID-19

Иностранные туристы, заразившиеся во время отдыха в Узбекистане коронавирусом COVID-19, получат денежную компенсацию в размере трех тысяч долларов. Это предусмотрено постановлением президента "О дополнительных мерах по развитию сферы туризма при строгом соблюдении требований усиленного режима санитарно-эпидемиологической безопасности".

Член Русского географического общества, основатель путеводителя TopTripTip по всем регионам РФ и всем странам СНГ, руководитель Appreal Group Андрей Сулейков отметил, что с точки зрения пиара это отличное решение, которое своей дерзостью привлекло внимание СМИ и запустило необходимую для Узбекистана информационную волну. 

"А с точки зрения реализации это, на мой взгляд, тонкий лёд. Ведь достаточно много отчаянных людей, которые станут искать возможность заражения, чтобы получить эти три тысячи долларов, предполагая, что лечение будет для них болезненным, но не фатальным. Поощрять таких сорвиголов — сомнительная перспектива. Но в целом — идея хорошая", — сказал Сулейков.

Эксперт также рассказал, как пытаются привлечь туристов другие страны. Япония, к примеру, предлагает компенсировать половину стоимости авиабилетов при покупке туров, а Сицилия (автономная область в Италии. — Прим. ред.) "дарит" четвертую ночь, плюс в пакете — бесплатные билеты в музеи.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
коронавирус, Узбекистан, туристы, Туризм



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