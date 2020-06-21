Узбекские власти выплатят туристам, заразившимся COVID-19, по $3000

Кроме того, в стране будет введена система сертификации туристических объектов, которые будут соответствовать стандартам. Их включат в Реестр объектов безопасного туризма. На объектах, находящихся в ведении государства, эти меры будут обязательными.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Иностранные туристы, заразившиеся коронавирусом в Узбекистане в период пребывания в стране, получат денежную компенсацию в размере три тысячи долларов.

На днях глава республики подписал постановление "О дополнительных мерах по развитию сферы туризма при строгом соблюдении требований усиленного режима санитарно-эпидемиологической безопасности".

В документе говорится в том числе о создании системы санитарно-эпидемиологической безопасности для туристов Uzbekistan. Safe travel guaranteed ("Узбекистан. Безопасное путешествие гарантировано").

Данная система призвана стать своеобразной "подушкой безопасности" для иностранных путешественников.

В рамках проекта создан Фонд безопасного туризма, источником финансирования которого станут взносы предпринимателей за сертификацию объектов, которые будут соответствовать утвержденным стандартам безопасного туризма. Другим источников финансирования станут 20 миллиардов сумов, выделенных из Антикризисного фонда.

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По словам главы Нацпалаты инновационного здравоохранения Равшана Изамова, и местные, и иностранные туристы должны чувствовать себя в безопасности во время своего путешествия.

Это касается не только коронавируса, но и любой другой проблемы в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия.

Однако, поскольку самой насущной из проблем, на данный момент, является COVID-19, то речь пока идет, в первую очередь, о нем.

"В случае заражения иностранного туриста коронавирусной инфекцией, он получит в качестве компенсации 3 тысячи долларов. Подобная практика широко применяется во многих странах мира. Оказание услуг иностранным туристам в период карантина со стороны туроператора может осуществляться только на объектах, вошедших в реестр "Узбекистан. Безопасное путешествие гарантировано". Управление административным советом туристических зон поручено главе правительства", — заявил Изамов.

Ранее власти Узбекистана обнародовали план восстановления сферы туризма в три этапа.

Первый включит в себя реанимацию деятельности туроператоров и гостиниц.

Второй подразумевает восстановление организованного регионального туризма с соседними странами и странами СНГ.

На третьем этапе Узбекистан постепенно возобновит въездной туризм с перечнем государств дальнего зарубежья, гражданам которых разрешается въезд в республику с учетом ситуации с пандемией.