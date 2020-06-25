Грозин: экономическое сотрудничество Москвы и Ташкента смотрится позитивно

Именно с опорой на российский бизнес и российские технологии Узбекистан готов реализовать ряд проектов, которые безусловно будут способствовать серьезному экономическому рывку, отмечает эксперт.

Радио Грозин: экономическое сотрудничество Москвы и Ташкента смотрится позитивно

Нельзя не отметить тот высокий личностный позитивный уровень, который был продемонстрирован в ходе встречи Шавката Мирзиёева и Владимира Путина, рассказал в интервью Sputnik Узбекистан руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

У Узбекистана и России очень много совместных проектов и в сфере экономики, и в сфере гуманитарной - такого количества филиалов ведущих российских вузов нет больше нигде, отмечает эксперт.

"Узбекистан стоит перед массой вызовов. Накопившиеся проблемы в первую очередь в сфере экономики, валютно-финансовой сфере, экологического развития страны и т. д. - они требуют серьезных прорывных решений. И кому как не Мирзиёеву, который столько лет руководил экономикой страны, знать обо всех вызовах, стоящих перед экономикой", - считает Андрей Грозин.

Именно это знание, отмечает спикер, и ведет к тому, что наши страны интенсифицируют партнерство. Даже за первый квартал 2020-го наблюдается значительный рост по сравнению с параметрами прошлого года, и это с учетом возникших в мировой торговле проблем, связанных с распространением коронавируса.

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Экономическое сотрудничество Москвы и Ташкента смотрится сейчас позитивно, не говоря уже о том, что именно с опорой на российский бизнес и российские технологии Узбекистан очевидно готов реализовать ряд проектов, которые безусловно будут способствовать серьезному экономическому рывку.