17:57 09 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.48
  • EUR11455.78
  • USD10184.73
Поиск
Заместитель председателя Дирекции Совета по железнодорожному транспорту стран-участниц Содружества Олег Никитин
© Sputnik / Михаил Воскресенский

"Железнодорожники готовы к возобновлению сообщения" - эксперт

Радио
Получить короткую ссылку
51 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200709/14505575.html

При подготовке к ж/д сообщению удалось объединить все стандарты и меры, которые принимаются сейчас во всех странах при внутригосударственных перевозках, отметил зампред дирекции Совета по железнодорожному транспорту стран-участниц Содружества Олег Никитин.

Радио
Как пойдут пассажирские поезда в странах СНГ после пандемии — Никитин

Как сообщалось ранее, РЖД и страны СНГ утвердили план организации международных железнодорожных пассажирских перевозок на то время, когда эпидобстановка стабилизируется. Как отметил заместитель председателя дирекции Совета по железнодорожному транспорту стран-участниц Содружества Олег Никитин, железнодорожники уже разработали комплекс мер на случай возобновления перевозок.

"Мы готовы, люди обучены, подвижной состав готов. Комплекс мер или порядок действий в период пандемии отработан с людьми, дезинфекция подвижного состава проводится, контроль за пассажирами внутригосударственного сообщения всех стран по выявлению больных производится", — рассказал Никитин в комментарии для радио Sputnik.

По его словам, в плане удалось объединить все стандарты и меры, которые принимаются сейчас во всех странах при внутригосударственных перевозках. При этом Никитин напомнил, что решение об открытии границ будут принимать ответственные ведомства.

Напомним, международные поезда в сообщении России с Узбекистаном перестали курсировать с 16 марта из-за ситуации с коронавирусом.

Неиспользованные билеты на отмененные поезда можно было вернуть без дополнительных плат и сборов.

Теги:
СНГ, Россия, пандемия, транспорт, Железная дорога



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Жара, солнце, девушки — как прекрасный пол проводит лето
Rail Baltica: как умирает любимый проект НАТО и Европейского союза
"Дорога, которая никому не нужна": как умирает проект Rail Baltica — видео
Куда перешли хоккеисты Хумо в новом сезоне
От Самары до Караганды: где проведут сезон игроки "Хумо"



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться