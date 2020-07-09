"Железнодорожники готовы к возобновлению сообщения" - эксперт

При подготовке к ж/д сообщению удалось объединить все стандарты и меры, которые принимаются сейчас во всех странах при внутригосударственных перевозках, отметил зампред дирекции Совета по железнодорожному транспорту стран-участниц Содружества Олег Никитин.

Радио Как пойдут пассажирские поезда в странах СНГ после пандемии — Никитин

Как сообщалось ранее, РЖД и страны СНГ утвердили план организации международных железнодорожных пассажирских перевозок на то время, когда эпидобстановка стабилизируется. Как отметил заместитель председателя дирекции Совета по железнодорожному транспорту стран-участниц Содружества Олег Никитин, железнодорожники уже разработали комплекс мер на случай возобновления перевозок.

"Мы готовы, люди обучены, подвижной состав готов. Комплекс мер или порядок действий в период пандемии отработан с людьми, дезинфекция подвижного состава проводится, контроль за пассажирами внутригосударственного сообщения всех стран по выявлению больных производится", — рассказал Никитин в комментарии для радио Sputnik.

По его словам, в плане удалось объединить все стандарты и меры, которые принимаются сейчас во всех странах при внутригосударственных перевозках. При этом Никитин напомнил, что решение об открытии границ будут принимать ответственные ведомства.

Напомним, международные поезда в сообщении России с Узбекистаном перестали курсировать с 16 марта из-за ситуации с коронавирусом.

Неиспользованные билеты на отмененные поезда можно было вернуть без дополнительных плат и сборов.