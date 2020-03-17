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РЖД сообщили об отмене поездов в сообщении России с Узбекистаном

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (25)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200317/13690688/RZhD-soobschili-ob-otmene-poezdov-v-soobschenii-Rossii-s-Uzbekistanom.html

Это происходит в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с 16 марта и до особых указаний.

ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Международные поезда в сообщении России с Узбекистаном перестают курсировать с 16 марта из-за ситуации с коронавирусом, сообщили в РЖД.

"В соответствии с уведомлением АО Узбекистон темир йуллари и ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (Azәrbaycan Dәmir Yolları) и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с 16 марта и до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов", - говорится в информации.

Неиспользованные билеты на отмененные поезда можно будет вернуть без дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обратиться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

"ЮТэйр" приостанавливает рейсы в Узбекистан из-за коронавируса >>

Напомним, вчера стало известно, что российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) приостанавливает полеты из РФ в Узбекистан и обратно.

Также авиакомпания "Уральские авиалинии" до конца месяца из-за ситуации с коронавирусом приостанавливает 14 рейсов в Узбекистан.

Более того, с 17 марта приостанавливаются полеты по направлениям из Домодедово в Нукус, Ургенч и Фергану, из аэропорта "Жуковский" - в Карши, из Екатеринбурга - в Ташкент и Наманган, из Санкт-Петербурга - в Ургенч, из Краснодара - в Ташкент.

"Уральские авиалинии" приостанавливают полеты в Узбекистан >>

Сейчас власти Узбекистана предпринимают все необходимые профилактические меры, чтобы коронавирус не распространился на территории страны. Повода для паники нет.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (25)
Теги:
Карантин, коронавирус, движение поездов, Поезд, Узбекистан, Узбекистан, Россия, Россия



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