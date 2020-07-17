Полный вывод иностранных войск из Афганистана положит конец войне — Захарова

Представитель Минобороны США Джонатан Хоффман на днях заявил о сокращении численности американских войск в Афганистане до уровня, предусмотренного соглашением по достижению мира между Вашингтоном и радикальным движением "Талибан"*, а также о передаче пяти баз афганским национальным силам безопасности.
В Министерстве иностранных дел России обратили внимание на это заявление, отметила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы убеждены, что полный вывод иностранных войск из Афганистана и осуществление прямого инклюзивного межафганского диалога при содействии международных партнеров позволяет положить конец многолетней кровопролитной войне и будет способствовать установлению долгосрочного мира на афганской земле", — сказала Захарова.
Напомним, в конце февраля на торжественной церемонии в Катаре США и "Талибан"* подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Документ предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.