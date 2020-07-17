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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Пресс-служба МИД РФ

Полный вывод иностранных войск из Афганистана положит конец войне — Захарова

Радио
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200717/14560697/Polnyy-vyvod-inostrannykh-voysk-iz-Afganistana-polozhit-konets-voyne--Zakharova.html

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила ситуацию в Афганистане, сложившуюся спустя несколько месяцев после подписания мирного соглашения между США и талибами.

Радио
Полный вывод иностранных войск из Афганистана положит конец войне — Захарова

Представитель Минобороны США Джонатан Хоффман на днях заявил о сокращении численности американских войск в Афганистане до уровня, предусмотренного соглашением по достижению мира между Вашингтоном и радикальным движением "Талибан"*, а также о передаче пяти баз афганским национальным силам безопасности.

В Министерстве иностранных дел России обратили внимание на это заявление, отметила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Атака боевиков на ВС Афганистана
© AFP 2018 / NOORULLAH SHIRZADA
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По ее словам, Россия приветствует выполнение американской стороной обязательств по соглашению, подписанному в Дохе, а также призывает США, движение "Талибан"* и официальный Кабул к реализации остальных договоренностей в рамках процесса урегулирования ситуации в Афганистане, в первую очередь тех, что касаются завершения обмена пленными и запуска прямых межафганских переговоров.

"Мы убеждены, что полный вывод иностранных войск из Афганистана и осуществление прямого инклюзивного межафганского диалога при содействии международных партнеров позволяет положить конец многолетней кровопролитной войне и будет способствовать установлению долгосрочного мира на афганской земле", — сказала Захарова.

Напомним, в конце февраля на торжественной церемонии в Катаре США и "Талибан"* подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Документ предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.

Теги:
США, Афганистан, МИД России, Мария Захарова



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