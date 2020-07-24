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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Пресс-служба МИД РФ

Захарова обвинила Евросоюз во вмешательстве во внутренние дела Беларуси

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https://uz.sputniknews.ru/radio/20200724/14617767/Zakharova-obvinila-Evrosoyuz-vo-vmeshatelstve-vo-vnutrennie-dela-Belarusi.html

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала прошедшую в Женеве 44-ю сессию Совета ООН по правам человека.

Радио
Захарова: Евросоюз вмешивается во внутренние дела Беларуси

Совет по правам человека (СПЧ) ООН 17 июля принял резолюцию, которой еще на год продлил мандат спецдокладчика по Беларуси. Данная резолюция была внесена по инициативе Евросоюза.

В Беларуси задержали более ста человек во время протестов
© Sputnik /
В Беларуси задержали более ста человек во время протестов
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Брюссель демонстрирует вмешательство во внутренние дела Беларуси.

"На фоне непрекращающегося потока обвинений со стороны Запада о якобы "российском следе" в выборах — как всегда бездоказательных — вызывает недоумение то, что как должное воспринимается собственное реальное, а не мнимое вмешательство в дела другого государства посредством инициирования таких решений Совета", — сказала Захарова на еженедельном брифинге. Ее цитирует Sputnik Беларусь.

Россия считает такой подход недопустимым, подчеркнула дипломат.

Напомним, в Беларуси сейчас проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек, Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.

Теги:
Совет по правам человека ООН, права человека, политика, Беларусь, МИД России, Мария Захарова



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