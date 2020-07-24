Захарова обвинила Евросоюз во вмешательстве во внутренние дела Беларуси

Радио Захарова: Евросоюз вмешивается во внутренние дела Беларуси

Совет по правам человека (СПЧ) ООН 17 июля принял резолюцию, которой еще на год продлил мандат спецдокладчика по Беларуси. Данная резолюция была внесена по инициативе Евросоюза.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Брюссель демонстрирует вмешательство во внутренние дела Беларуси.

"На фоне непрекращающегося потока обвинений со стороны Запада о якобы "российском следе" в выборах — как всегда бездоказательных — вызывает недоумение то, что как должное воспринимается собственное реальное, а не мнимое вмешательство в дела другого государства посредством инициирования таких решений Совета", — сказала Захарова на еженедельном брифинге. Ее цитирует Sputnik Беларусь.

Россия считает такой подход недопустимым, подчеркнула дипломат.

Напомним, в Беларуси сейчас проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек, Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.