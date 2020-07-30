Эксперт объяснил, почему Узбекистан решил закупать туркменскую электроэнергию

Таджикистан вынужден был раньше положенного срока прекратить подачу электроэнергии в Узбекистан и Афганистан из-за уменьшения объемов воды в Нурекском водохранилище. РУз заранее договорилась о поставках с Туркменистаном, они осуществляются с 28 июля. Также в республике введен режим ограничения внутреннего потребления.
Комментируя эту информацию, старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев отметил, что Узбекистан имеет все возможности для самостоятельного удовлетворения внутренних потребностей в электроэнергии.
"В первой половине 2020 года Китай достаточно серьезно снизил закупки газа в Средней Азии — и в Узбекистане, и в Туркменистане, что привело к образованию избытка внутренних запасов газа в двух этих странах, которые можно направлять на электростанции. Возникает вопрос: почему Узбекистан решил закупать электроэнергию в Туркменистане, а не наращивать свои мощности? Мне кажется, что здесь один из ключевых моментов — ситуация с соглашениями по добыче газа с иностранными компаниями, в частности, с тем же "Лукойлом". Узбекистан должен оплачивать газ по достаточно высокой цене, сопоставимой с доходностью на экспорт. Поэтому, возможно, республика договорилась с Туркменистаном о поставках на приемлемых условиях", — сказал Кондратьев.
При этом он отметил, что лето и предстоящий осенне-зимний период, вероятно, будут для энергетиков стран Центральной Азии одними из самых тяжелых за последние годы.
Однако стоимость межгосударственных поставок электроэнергии вряд ли серьезно повысится, считает эксперт.
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