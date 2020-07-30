Эксперт объяснил, почему Узбекистан решил закупать туркменскую электроэнергию

Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев прокомментировал решение РУз компенсировать нехватку электроэнергии из Таджикистана поставками из Туркменистана.

Радио Эксперт объяснил, почему Узбекистан решил закупать туркменскую электроэнергию

Таджикистан вынужден был раньше положенного срока прекратить подачу электроэнергии в Узбекистан и Афганистан из-за уменьшения объемов воды в Нурекском водохранилище. РУз заранее договорилась о поставках с Туркменистаном, они осуществляются с 28 июля. Также в республике введен режим ограничения внутреннего потребления.

Комментируя эту информацию, старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев отметил, что Узбекистан имеет все возможности для самостоятельного удовлетворения внутренних потребностей в электроэнергии.

"В первой половине 2020 года Китай достаточно серьезно снизил закупки газа в Средней Азии — и в Узбекистане, и в Туркменистане, что привело к образованию избытка внутренних запасов газа в двух этих странах, которые можно направлять на электростанции. Возникает вопрос: почему Узбекистан решил закупать электроэнергию в Туркменистане, а не наращивать свои мощности? Мне кажется, что здесь один из ключевых моментов — ситуация с соглашениями по добыче газа с иностранными компаниями, в частности, с тем же "Лукойлом". Узбекистан должен оплачивать газ по достаточно высокой цене, сопоставимой с доходностью на экспорт. Поэтому, возможно, республика договорилась с Туркменистаном о поставках на приемлемых условиях", — сказал Кондратьев.

При этом он отметил, что лето и предстоящий осенне-зимний период, вероятно, будут для энергетиков стран Центральной Азии одними из самых тяжелых за последние годы.

Однако стоимость межгосударственных поставок электроэнергии вряд ли серьезно повысится, считает эксперт.

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