Краснова о том, поможет ли иностранным студентам возможность трудоустройства в РФ

О том, что изменится для иностранных студентов в связи с новыми условиями и возможностями трудоустройства в России рассказала профессор, доктор философских наук, главный научный сотрудник РАНХ и ГС Гульнара Краснова.

Радио Краснова о том, поможет ли иностранным студентам возможность трудоустройства в РФ

В России вступил в силу закон, позволяющий иностранным студентам работать во время учебы. Теперь работодатели смогут нанимать иностранных учащихся без разрешения на работу или трудового патента.

Изменения условий трудоустройства давно назревали и обсуждались на всех уровнях, рассказывает эксперт. Для студентов - это один из факторов, который влияет на выбор страны, где можно получить образование.

"Сейчас рынок труда очень сжался и трудно сказать какие теперь будут возможности, но, во всяком случае, законодательно мы их предоставляем, а там уже - на рынке труда будет ли спрос в иностранных студентах - время покаже", - считает спикер.

В большинстве стран мира есть ограничения по количеству часов, в России таких ограничений нет. Это, с одной стороны, хорошо, делится мнением Гульнара Краснова, а с другой - может сказаться на успеваемости студентов.