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Главный научный сотрудник РАНХ и ГС Гульнара Краснова
Фото из личного архива Гульнары Красновой

Краснова о том, поможет ли иностранным студентам возможность трудоустройства в РФ

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200806/14719361/Krasnova-o-tom-pomozhet-li-inostrannym-studentam-vozmozhnost-trudoustroystva-v-RF.html

О том, что изменится для иностранных студентов в связи с новыми условиями и возможностями трудоустройства в России рассказала профессор, доктор философских наук, главный научный сотрудник РАНХ и ГС Гульнара Краснова.

 

Радио
Краснова о том, поможет ли иностранным студентам возможность трудоустройства в РФ

В России вступил в силу закон, позволяющий иностранным студентам работать во время учебы. Теперь работодатели смогут нанимать иностранных учащихся без разрешения на работу или трудового патента.

Изменения условий трудоустройства давно назревали и обсуждались на всех уровнях, рассказывает эксперт. Для студентов - это один из факторов, который влияет на выбор страны, где можно получить образование.

"Сейчас рынок труда очень сжался и трудно сказать какие теперь будут возможности, но, во всяком случае, законодательно мы их предоставляем, а там уже - на рынке труда будет ли спрос в иностранных студентах - время покаже", - считает спикер.

В большинстве стран мира есть ограничения по количеству часов, в России таких ограничений нет. Это, с одной стороны, хорошо, делится мнением Гульнара Краснова, а с другой - может сказаться на успеваемости студентов.

 

Теги:
иностранные граждане, студенты, россия, трудоустройство



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